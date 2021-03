Le service de sécurité allemand désigne le parti de droite AfD comme groupe extrémiste «  présumé  » – rapports

Le service de renseignement intérieur allemand, le BfV, a classé le parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) comme un groupe extrémiste «présumé», selon les médias. Le déménagement permet une surveillance étendue de la fête.

Le responsable du BfV, Thomas Haldenwang, a informé les bureaux régionaux de l’agence de la décision prise le 25 février, ont rapporté de manière indépendante plusieurs organes de presse allemands, dont Der Spiegel, Die Zeit et Der Tagesspiegel, citant leurs sources.

Une telle désignation permet au service de sécurité intérieure allemand chargé de lutter contre les activités terroristes et extrémistes de surveiller les actions d’un groupe en utilisant de nombreux moyens de renseignement et de surveillance, notamment en exploitant des conversations téléphoniques, en surveillant les courriels et en exigeant des informateurs issus des rangs du groupe.

Aussi sur rt.com Les Allemands disent que l’extrême droite est PLUS DANGEREUSE que les islamistes, mais le gouvernement fragile de Merkel est-il là pour assumer une menace croissante?

La décision était basée sur un long rapport compilé par un groupe d’avocats et d’experts de l’extrémisme de droite, qui auraient découvert des preuves accablantes des violations par le parti des «Ordre de base démocratique libre».

Les préoccupations qui seraient énumérées dans le document incluent les rapports sur l’influence croissante des anciens membres de la faction radicale du parti surnommée «l’aile». La faction dirigée par le leader régional très controversé de l’AfD, Bjoern Hoecke, a été dissoute l’année dernière après que le BfV l’a déclaré un « éprouvé » groupe extrémiste, mais ses membres auraient continué d’exercer un pouvoir important au sein de l’AfD.

Le rapport souligne également les liens du parti avec le mouvement identitaire d’extrême droite allemand qui a également été déclaré groupe d’extrême droite par le BfV ainsi que d’autres mouvements et organisations controversés qui ont suscité l’inquiétude des services de sécurité. L’un d’eux est le magazine «Compact» qui promeut le point de vue des négationnistes de Covid-19 et des théoriciens du complot de droite.

Mouvement «politique»?

La décision rapportée a déclenché une réaction de colère de la part de l’AfD alors que les membres du parti ont critiqué la désignation comme une mesure visant à saper les chances du parti lors des prochaines élections régionales et fédérales. Alice Weidel, la coprésidente de la faction du parti au Bundestag, a appelé le mouvement «Purement politique», ajoutant que la désignation « Ne résisterait pas » à la Cour constitutionnelle allemande.

Le coprésident du parti, Alexander Gauland, a déclaré aux journalistes que l’objectif du BfV « est apparemment d’affaiblir le parti à court terme avant les élections » et à «Détruisez le seul parti d’opposition au Bundestag» qui s’oppose au «Immigration sans restriction de culture étrangère [members]. »

Le deuxième coprésident de l’AfD, Tino Chrupalla, a marqué le mouvement « scandaleux, » tout en accusant le BfV de fournir le «Informations correspondantes» aux médias pour « Influencer la concurrence démocratique des partis au détriment de l’AfD. »

Aussi sur rt.com Le parti allemand de droite AfD va devant les tribunaux avant d’être désigné comme groupe extrémiste « présumé »

La désignation intervient moins de deux semaines avant les élections régionales dans les états allemands du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat. Un autre vote régional dans l’état de Saxe-Anhalt est prévu pour le 6 juin tandis que les élections parlementaires fédérales ainsi que les votes régionaux en Thuringe, Berlin et Mecklembourg-Poméranie occidentale auront lieu fin septembre.

La partie a déjà contesté la décision du BfV par voie légale – jusqu’à présent devant le tribunal administratif de Cologne – et la procédure est toujours en cours. Cette semaine, le BfV s’est engagé devant la Cour à s’abstenir d’utiliser des instruments de renseignement pour surveiller les activités des députés fédéraux et régionaux du parti ainsi que des députés européens et des candidats aux prochaines élections jusqu’à la fin de la procédure.

Il a également promis de s’abstenir d’annoncer publiquement sa décision de désigner le parti comme « soupçonné » groupe extrémiste. «À la lumière de la procédure en cours et vis-à-vis du tribunal, l’Office fédéral de la protection de la Constitution ne fait pas de déclaration publique à ce sujet», l’agence a déclaré mercredi aux journalistes.

‘Bonne chose à faire?

La décision du BfV a déjà recueilli les éloges quasi unanimes des autres forces politiques allemandes. La surveillance sur l’AfD est « Tout à fait juste et également nécessaire, » a déclaré le secrétaire général des sociaux-démocrates Lars Klingbeil à Der Spiegel en qualifiant l’AfD de force «inhumaine et anti-démocratique» «Visage d’extrême droite».

Le secrétaire général de l’Union chrétienne sociale (CSU) de Bavière, Markus Blume, a également appelé le mouvement « absolument correct » tout en notant que l’AfD « N’a rien à faire dans les parlements. » Les députés verts Irene Mihalic et Konstantin von Notz ont également exprimé leur « entente » au déménagement.

Un membre du Parti libéral démocrate libre, Konstantin Kuhle, a critiqué l’AfD comme étant le «Point focal» de la «Anti-constitutionnel» tendances en Allemagne, ajoutant qu’une « la démocratie » ne peut tout simplement pas « faire avec. »

Aussi sur rt.com « Tabou disparu »: la coalition au pouvoir en Allemagne secouée par une nouvelle crise après que la CDU de Merkel a rompu les rangs pour ne pas coopérer avec l’AfD

Un porte-parole de la politique intérieure de la faction « Union » de la chancelière Angela Merkel au Bundestag, Mathias Middelberg, a appelé la désignation AfD « pas étonnant, » soulignant le fait que le parti « Ne s’est jamais distancé des extrémistes de droite comme Hoecke. »

Ce n’est pas la première fois que les services de sécurité intérieure allemands s’intéressent au parti connu pour sa rhétorique anti-immigrés et anti-islam souvent controversée ainsi que pour flirter occasionnellement avec le passé nazi de la nation – un tabou dans l’Allemagne moderne.

En janvier 2019, il a déclaré l’aile jeunesse du parti et la faction radicale de Hoecke « soupçonné » groupes extrémistes. Les branches régionales du parti dans les États de Brandebourg, de Thuringe, de Saxe-Anhalt et de Saxe sont déjà sous surveillance.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!