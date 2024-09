Le Service de santé publique de la région de Waterloo signale trois cas de grippe

Le service de santé publique de la région de Waterloo se prépare à la saison des maladies respiratoires après avoir confirmé trois cas de grippe locaux.

« Ces premiers cas signalent le début de la saison de la grippe », a déclaré le Dr Hsiu-Li Wang, médecin hygiéniste de la région, dans un communiqué de presse. « Nous avons commencé à travailler avec des partenaires pour garantir que les résidents aient accès aux vaccins cet automne. Nous encourageons tout le monde à réduire les risques liés à cette saison des maladies respiratoires en se tenant à jour dans ses vaccinations dès qu’elles seront disponibles. »

Les vaccins contre la grippe seront disponibles pour certaines personnes considérées comme à haut risque au début du mois d’octobre. Les premières doses seront administrées aux patients hospitalisés, au personnel hospitalier et aux personnes vivant ou travaillant dans des établissements de soins de longue durée. Par la suite, les doses seront administrées aux personnes vivant dans des maisons de retraite et des établissements collectifs ainsi qu’aux résidents de 65 ans et plus.

Le grand public aura accès aux vaccins contre la grippe à partir du 28 octobre dans les cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes, dans les pharmacies et dans les cliniques de santé publique.

Les vaccins contre la COVID-19 mis à jour devraient également être disponibles en octobre, une fois approuvés par Santé Canada. Les premières doses seront réservées aux populations à risque élevé. Plus de détails seront disponibles une fois que la province aura distribué les doses disponibles.

Les familles avec des bébés et des enfants à haut risque jusqu’à 24 mois auront également accès à un nouveau vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), Beyfortus, à partir d’octobre. Les vaccins seront disponibles auprès des prestataires de soins de santé et des hôpitaux pour les bébés nés pendant la saison des maladies respiratoires 2024/2025. Les femmes enceintes de 32 à 36 semaines peuvent également recevoir une dose unique d’Abrysvo pour protéger les bébés contre le VRS de la naissance jusqu’à l’âge de six mois.

Toute personne présentant des symptômes d’une maladie respiratoire est encouragée à rester chez elle, à pratiquer une bonne hygiène des mains, à envisager de porter un masque et à consulter un médecin si les symptômes s’aggravent ou sont graves.