ROCK FALLS – Le département de la santé du comté de Whiteside propose les doses de rappel bivalentes Moderna et Pfizer COVID-19 mises à jour dans sa clinique du 1300 W. Second St.

Les rappels bivalents remplacent tous les rappels précédemment approuvés et ne peuvent être administrés qu’après l’achèvement d’une série de vaccins primaires contre la COVID-19.

Le rappel bivalent Pfizer est approuvé pour les personnes de 12 ans et plus et peut être administré deux mois après la fin de la série primaire ou de la dernière dose de rappel.

Le rappel bivalent Moderna est approuvé pour les personnes de 18 ans et plus et peut également être administré deux mois après la fin de la série primaire ou de la dernière dose de rappel.

Les boosters bivalents ont été formulés pour offrir une meilleure protection contre les variantes COVID-19 les plus récentes. Toutes les personnes éligibles sont fortement encouragées à recevoir cette dose de rappel mise à jour lorsque cela est possible pour aider à améliorer leur protection, a déclaré le département dans un communiqué de presse.

Aller à www.vaccines.gov/ ou appelez la hotline nationale d’assistance à la vaccination contre la COVID-19 au 1-800-232-0233 (TTY 888-720-7489) pour trouver des prestataires proposant des doses de rappel bivalentes et prendre rendez-vous.

Les gens peuvent également prendre rendez-vous directement avec le service de santé, entre 8 h 30 et 16 h du lundi au vendredi à events.juvare.com/IL-IDPH/530a9d8f-5238-4561-bc90-7857ddbee861/.

Aller à www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html pour plus d’informations sur les recommandations du CDC pour rester à jour avec les vaccins COVID-19.