Le service de santé anglais dit qu’il ne donnera pas de bloqueurs de puberté aux enfants dans les cliniques de genre – Boston News, Weather, Sports

LONDRES (AP) – Le service de santé financé par l’État en Angleterre a décidé qu’il n’offrirait pas systématiquement de médicaments bloquant la puberté aux enfants dans les cliniques d’identité de genre, affirmant que davantage de preuves sont nécessaires sur les avantages et les inconvénients potentiels.

Le National Health Service a déclaré vendredi qu' »en dehors d’un cadre de recherche, les hormones supprimant la puberté ne devraient pas être systématiquement commandées pour les enfants et les adolescents ».

Les personnes de moins de 18 ans peuvent toujours recevoir des bloqueurs de puberté dans des circonstances exceptionnelles, a déclaré le NHS, et une étude clinique sur leur impact sur les enfants devrait commencer l’année prochaine.

Quatre nouvelles cliniques régionales doivent ouvrir plus tard cette année. Ils remplacent le Gender Identity Development Service de Londres, auparavant le seul établissement de ce type en Angleterre. Il est prévu de fermer après qu’un examen a révélé qu’il était surchargé par une demande croissante et qu’il y avait pas assez de preuves sur les résultats de son traitement.

Les bloqueurs hormonaux peuvent interrompre le développement de la puberté et sont parfois prescrits aux enfants atteints de dysphorie de genre. Les soins médicaux transgenres pour les mineurs sont disponibles aux États-Unis depuis plus d’une décennie et sont approuvés par les principales associations médicales

La question de la prise en charge de l’égalité des sexes pour les enfants n’est pas aussi brûlante en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis, où plusieurs États dirigés par les républicains ont interdit les bloqueurs de puberté et autres traitements pour les mineurs transgenres. Mais il a fait l’objet de batailles politiques et juridiques.

Le NHS a déclaré que les nouvelles règles étaient « une politique provisoire » qui ferait l’objet d’un examen plus approfondi, y compris les résultats d’une étude de recherche sur l’impact des hormones supprimant la puberté sur la dysphorie de genre chez les enfants et les jeunes.

Les résultats publiés l’année dernière à partir d’un examen des services de genre pour enfants dirigé par un pédiatre, le Dr Hilary Cass, ont déclaré qu’il y avait « des lacunes dans la base de preuves » sur les bloqueurs.

Le NHS a déclaré que les médecins des nouvelles cliniques seraient toujours autorisés à prescrire les médicaments en dehors d’un cadre de recherche « sur une base exceptionnelle, au cas par cas » et sous réserve de l’approbation d’une équipe nationale d’experts médicaux.

La décision du service de santé n’empêche pas les enfants et leurs familles d’obtenir des bloqueurs de puberté ailleurs, mais cela sera « fortement déconseillé », a déclaré le NHS.

Le NHS a déclaré qu’il reconnaissait qu’une fois la politique adoptée, il faudrait mettre fin à une obligation connexe pour les jeunes de prendre des bloqueurs de puberté pendant un certain temps avant de recevoir des traitements hormonaux.

En 2020, la Haute Cour d’Angleterre a statué qu’il était peu probable que les enfants de moins de 16 ans soient en mesure de donner leur consentement éclairé à un traitement médical impliquant des médicaments qui retardent la puberté. La décision a été annulée en 2021 par la Cour d’appel, qui a déclaré que les médecins peuvent prescrire des médicaments bloquant la puberté aux enfants de moins de 16 ans sans le consentement d’un parent.

