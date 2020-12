L’agence norvégienne de sécurité intérieure a déclaré que des pirates informatiques russes liés au service de renseignement militaire du pays étaient « probablement » à l’origine d’une cyberattaque contre le parlement norvégien cette année.

L’opération de réseau derrière l’attaque faisait partie « d’une campagne nationale et internationale plus large qui dure au moins depuis 2019 », a déclaré le service de sécurité de la police norvégienne (PST) dans un déclaration.

« Les analyses montrent qu’il est probable que l’opération ait été menée par le cyber-acteur dénommé … APT28 et Fancy Bear », a ajouté le PST, expliquant que « l’acteur » était lié au service de renseignement militaire russe.

Mais l’agence norvégienne a déclaré avoir clôturé l’affaire en raison d’un manque de preuves suffisantes.

Le 1er septembre, le parlement du pays (Storting) a annoncé qu’il avait été la cible d’une « vaste » attaque informatique quelques jours plus tôt.

L’attaque avait affecté le système de courrier électronique du Storting destiné aux hommes politiques et aux employés, qui contient des informations «d’un grand intérêt pour les services de renseignement de plusieurs États étrangers».

Le PST a déclaré mardi que la brèche avait utilisé la « force brute » pour déchiffrer les mots de passe des utilisateurs par essais et erreurs et avait téléchargé des informations « sensibles ».

Les attaquants ont également tenté de « pénétrer davantage dans les systèmes informatiques du Storting » sans succès.

L’enquête a également confirmé des vulnérabilités au sein du Storting, telles que des mots de passe non sécurisés, et a déclaré que des mécanismes et des paramètres de sécurité communs empêcheraient le piratage futur.

L’origine de l’attaque n’a pas été détaillée à l’époque, mais en octobre, la ministre des Affaires étrangères Ine Eriksen Søreide a accusé la Russie d’être derrière elle.

L’ambassade de Russie en Norvège a déclaré que les accusations étaient « inacceptables » et constituaient « une provocation grave et délibérée, destructrice pour les relations bilatérales ».

Les récentes allégations d’espionnage ont terni les relations entre la Russie et son voisin de l’OTAN, mais Moscou a nié à plusieurs reprises son implication dans des attaques de piratage.

Plus tôt cette année, les deux pays ont expulsé un diplomate après qu’un citoyen norvégien a été arrêté dans un restaurant d’Oslo sur des accusations d’espionnage industriel pour la Russie.