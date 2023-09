Le service de police du Mississippi qui a provoqué l’annulation du procès a des « problèmes de compétence » dans son unité d’enquête, selon un expert

Le département de police du Mississippi, qui a récemment provoqué l’annulation d’un procès dans une affaire qui a attiré l’attention nationale, a des « problèmes de compétence » dans son unité d’enquête qui entravent l’efficacité du département, a conclu un enquêteur indépendant.

La ville de Brookhaven a embauché William Harmening, un agent des forces de l’ordre à la retraite, pour revoir son service de police. le mois dernier, après qu’un grand jury du comté de Lincoln ait cité un certain nombre de problèmes au sein de l’agence, notamment un « manque de professionnalisme ».

Harmening a été chargé d’enquêter sur les plaintes du grand jury et de mener à bien un examen du département, a déclaré jeudi le maire Joe Cox dans un communiqué.

Deux professeurs de justice pénale – l’un à l’Université du Mississippi et l’autre à l’Université du Mississippi du Sud – ont également examiné tous les aspects de l’enquête indépendante, a déclaré Cox.

Le conseil échevinal a adopté le rapport de Harmening lors de sa réunion de mardi et a voté pour qu’il aide la ville « à mettre à jour les politiques et procédures abordées dans son examen », a déclaré Cox, qui s’est engagé à « opérer avec transparence, efficacité et professionnalisme ».

Dans son rapport cinglant de juillet, un grand jury du comté de Lincoln a déclaré qu’après avoir examiné des dizaines d’affaires pénales présentées par le département de police de Brookhaven, il avait constaté que les policiers « enquêtaient mal sur leurs affaires », que le département avait l’habitude de blâmer les témoins, qu’il fait preuve de complaisance, qu’il « ne termine pas ses enquêtes en temps opportun » et qu’il « arrête des individus sans motif probable suffisant », entre autres problèmes.

À la mi-août, un peu plus d’un mois après que le grand jury a publié son rapport, un juge a déclaré le procès nul dans le cas d’un père blanc et de son fils accusés d’avoir poursuivi et tiré sur un chauffeur noir de FedEx qui avait déposé un colis dans une maison après qu’il a été révélé qu’un détective de la police de Brookhaven avait dissimulé des preuves.

« Il faut reconstruire »

Le rapport de 32 pages de Harmening comprenait ses recommandations « pour améliorer » l’efficacité et le professionnalisme du ministère.

Il a écrit que son évaluation comprenait un examen des politiques et procédures du département, ainsi que des discussions avec Lee Bates, le procureur des comtés de Lincoln, Pike et Walthall, et des agents de police de Brookhaven, dont le chef Kenneth Collins et son état-major.

« Ils ont tous été cordiaux, mais je n’ai pas eu accès à certains éléments demandés, notamment aux dossiers personnels et d’enquête », a-t-il déclaré dans le rapport.

Harmening a déclaré avoir appris que le département « avait besoin d’être reconstruit ».

« Le département vit ce que de nombreux départements de sa taille ont vécu, et il devient parfois nécessaire de tracer une ligne dans le sable et de tout recommencer », a-t-il écrit.

Le département dessert environ 11 600 habitants dans la ville située à environ 55 miles au sud de la capitale de l’État, Jackson. Le mois dernier, il comptait 27 officiers, dont son chef.

Il a cité un certain nombre de problèmes au sein du ministère, notamment « une grave pénurie de main-d’œuvre », « une structure de commandement confuse et inefficace », « un manque de formation des officiers », « des problèmes de compétence » dans son unité d’enquête et « un manque d’intégration avec les deux parquets avec lesquels ils travaillent.

« Ce sont tous des problèmes qui peuvent être résolus avec le temps, un nouvel ensemble de politiques et de protocoles bien définis et une nouvelle vision pour le Département », a-t-il écrit.

Collins, le chef, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Harmening a également recommandé la création d’un comité de police au sein du conseil échevinal, composé du bourgmestre, de deux membres du conseil d’administration et du procureur de la ville.