Le service de police d’Oxnard nomme les agents impliqués dans la fusillade d’un suspect armé

Les noms de deux policiers impliqués dans la fusillade d’un suspect armé à Oxnard la semaine dernière ont été publiés par le département de police d’Oxnard.

Le sergent. David McAlpine et l’officier Ricardo Garcia sont tous deux affectés à la division de patrouille, a indiqué le ministère dans un communiqué de presse. McAlpine est employé par le département depuis environ 16 ans et a déjà été impliqué dans une fusillade en 2012. Il a passé deux ans au service de police de Los Angeles avant de rejoindre l’agence Oxnard en 2008. Garcia travaille dans le département depuis avril 2022 et n’a pas été impliqué dans une fusillade antérieure impliquant un officier, ont indiqué des responsables.

Les agents restent en congé administratif dans le cadre de la politique du ministère, a déclaré le sergent. Jaime Miranda jeudi. D’autres policiers sont intervenus sur les lieux, mais seuls McAlpine et Garcia ont tiré sur le suspect, ont indiqué les autorités.

L’incident du 21 octobre a eu lieu lorsque les autorités ont répondu à des appels de coups de feu tirés depuis un véhicule et en l’air près du pâté de maisons 3 700 de Leeward Way vers 20 h 15. Le bloc se trouve dans un quartier résidentiel du quartier de Via Marina, situé à l’est de Avenue Victoria et au sud du chemin Wooley.

Les policiers ont trouvé un homme brandissant un revolver qui correspondait à la description du suspect et l’ont confronté dans son véhicule.

L’homme est sorti du véhicule et est entré dans son appartement, où il a continué à tirer avec son arme, a déclaré Miranda. Personne d’autre n’était dans l’unité.

Après des tentatives infructueuses pour désamorcer la situation, y compris l’utilisation d’un Taser, les deux policiers ont tiré avec leurs armes sur l’homme après qu’il ait pointé l’arme de poing en direction de Garcia, a déclaré Miranda.

L’homme a reçu des soins médicaux sur place avant d’être transporté au centre médical Ventura. Il est sorti de l’hôpital mardi, ont indiqué des responsables de la police.

Il a depuis été inculpé par le bureau du procureur du comté de Ventura d’agression avec une arme mortelle, d’exhibition d’une arme mortelle sur un policier, de déchargement négligent d’une arme à feu et d’être une personne interdite en possession d’une arme à feu. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations, selon les archives judiciaires.

L’homme reste dans la prison principale du comté de Ventura avec une caution totale dépassant 1 million de dollars, selon les registres de la prison. Il doit comparaître devant le tribunal le 4 novembre.

Les témoins ou toute personne ayant des informations supplémentaires sont priés de contacter le détective Meagan Tobey au 805-385-7755 ou à [email protected].

Ernesto Centeno Araujo couvre les dernières nouvelles pour le Ventura County Star. Il peut être contacté à [email protected].

Cet article a été initialement publié sur Ventura County Star : La police d’Oxnard nomme les policiers qui ont tiré sur un suspect armé