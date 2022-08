Le service de police de St. Charles augmentera les patrouilles avant les vacances de la fête du Travail – Shaw Local

À l’approche de la fête du Travail et de la fin non officielle de l’été, le service de police de St. Charles s’associe aux forces de l’ordre de tout l’État pour mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et aider à sauver des vies.

La campagne d’application de la loi à haute visibilité «Conduisez sobre ou faites-vous arrêter» se déroulera du 19 août au 6 septembre. en particulier la nuit lorsque les taux d’utilisation de la ceinture de sécurité sont au plus bas.

Les excès de vitesse et les conducteurs distraits doivent également être conscients. Le service de police de St. Charles conseille à ceux qui célèbrent cette fête du Travail de se rappeler de boucler leur ceinture, de désigner un conducteur sobre et de ne pas laisser d’autres amis ou membres de la famille conduire en état d’ébriété.

Selon le ministère des Transports de l’Illinois, le taux d’utilisation de la ceinture de sécurité dans tout l’État est de 95,2 %, mais les occupants non bouclés représentent un nombre disproportionné de décès, représentant plus de 50 % des personnes tuées dans des accidents de véhicules à moteur.

L’effort d’application Click It ou Ticket/Drive Sober ou Get Pulled Over est financé par des fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.