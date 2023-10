Le service de police de Logansport dévoile son nouveau poste de police lors d’une cérémonie

7 octobre — Annoncé pour la première fois en 2021, le service de police de Logansport a officiellement emménagé dans son nouveau domicile au 729 High St.

Ce qui était autrefois l’école primaire de Longfellow et un centre de détention pour mineurs est aujourd’hui un bâtiment spacieux pour le service de police. Pour célébrer l’ouverture du nouveau bâtiment, une cérémonie d’inauguration a eu lieu vendredi matin et comprenait des discours du chef de la police de Logansport, Travis Yike, du maire Chris Martin et du chef de projet de Steinberger Construction Incorporated Chris Frey.

L’école élémentaire Longfellow a été construite en 1938 et transformée en centre pour mineurs dans les années 1990. Le service de police a acquis le coin sud-ouest du bâtiment de la ville de Logansport en 1925 et y est basé depuis lors.

« Près de 100 ans plus tard, nous allons emménager dans ce bâtiment derrière moi. Nous avons vécu dans de petits espaces, dans plusieurs bâtiments de la communauté », a déclaré Yike dans son discours. « Nous avons déménagé à plusieurs reprises dans d’autres bâtiments. Nous avons trouvé des zones de stockage, nous avons construit de nouveaux murs et nous avons démoli d’anciens murs à l’intérieur du bâtiment de la ville en cours de route. »

Yike a déclaré qu’il n’était pas le premier chef à essayer de construire un nouveau bâtiment, mais il a déclaré qu’ils étaient capables de le réaliser. Yike a également remercié plusieurs membres de la communauté et des entreprises locales, ainsi que les citoyens de Logansport.

Martin a déclaré que l’une de ses principales priorités a toujours été de créer un environnement dans lequel les résidents peuvent s’épanouir sans crainte, et qu’une force de police forte et efficace est essentielle pour atteindre cet objectif. Cette nouvelle station constitue un pas en avant en fournissant aux agents de la ville les ressources et les infrastructures dont ils ont besoin pour travailler, a-t-il déclaré.

« Cela réaffirme l’engagement inébranlable de notre ville à maintenir les normes les plus élevées de sécurité publique et à favoriser un partenariat solide et confiant entre les forces de l’ordre et nos résidents », a déclaré Martin dans son discours. « Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

Frey s’est dite fière de dire que l’entreprise, avec toute l’aide impliquée, a pu mettre le projet en service trois mois plus tôt sans aucune modification du contrat initial.

« En regardant en arrière, il y a un an aujourd’hui, nous étions à l’intérieur, essayant de traverser le labyrinthe de tuyaux, de conduits et de conduits et de trouver comment démolir des parois cellulaires de 14 pouces, nous regardant les uns les autres, pensant : » Qu’est-ce que nous avons dans le monde ? les bureaux nous ont fait entrer ? Et pourtant, nous sommes ici aujourd’hui et pouvons être fiers du bâtiment qui est derrière nous », a déclaré Frey.

Frey a déclaré dans son discours qu’il y avait un certain scepticisme quant à la possibilité de transformer l’ancienne école et le centre de détention en un bâtiment qui ressemblerait à un bureau de police opérationnel. Cependant, a-t-elle déclaré, grâce à la vision de KJG Architecture et à ses capacités, elle pense qu’ils ont pu y parvenir. En conclusion de son discours, au nom de Steinberger et KJG Architecture, Frey a présenté à Yike et au service de police les clés d’un nouveau buggy de police.

Après la cérémonie, les participants ont été invités à se promener et à visiter le nouveau bâtiment. Le public a visité plusieurs bureaux, un gymnase, des salles de conférence et d’entrevue, des cuisinettes et bien plus encore. Des membres des services de police étaient également présents dans l’établissement pour répondre aux questions. Des vitrines, remplies de souvenirs de la police au fil des années, étaient également exposées autour du bâtiment.

Molly Graybeal, qui a été embauchée comme designer par le service de police et Steinberger, a déclaré que de nombreuses œuvres d’art et souvenirs de la police étaient entreposés dans l’ancien commissariat de police.

« Donc, c’est vraiment génial pour eux d’avoir ce bâtiment où ils ont l’espace non seulement pour montrer les portraits de classe des officiers de chaque année, mais aussi, vous savez, leurs anciens uniformes, différentes choses comme ça », a déclaré Graybeal. pendant la tournée. « C’est probablement la première fois depuis 70 ou 75 ans que tout cela est présenté. »

Le LPD travaillait auparavant sur plusieurs étages à l’intérieur du bâtiment de la ville, ainsi qu’un autre bâtiment à l’extrémité est de Logansport et un stockage dans le bâtiment EMA. Tout cela est désormais regroupé dans ce seul bâtiment, a déclaré Yike, et cela profitera aux policiers, car il a déclaré que leur emplacement précédent n’était pas adapté à leur travail.

« Nous [had] « Il y a beaucoup de petites zones, donc si nous devons faire des entretiens privés ou si nous avons des familles qui viennent là-bas, tout se passe généralement dans nos zones de travail et une grande partie de cela… nous voulons séparer ces choses », a déclaré Yike. » Nous [didn’t] avoir un lobby dans lequel le public peut entrer. Nous faisons beaucoup de tournées, par exemple pour le YMCA, pour les groupes de jeunes là-bas ou pour les groupes de jeunes des écoles. Donc, maintenant, nous avons un endroit où les gens peuvent entrer et… les enfants peuvent entrer. Nous faisons du shopping avec un flic, ce genre de choses, donc nous avons maintenant des zones que nous pouvons héberger et amener, et surtout avec nos jeunes de la communauté, nous pouvons les accompagner et leur montrer, vous savez, un service de police. Je sais que les pompiers font également ce genre de choses pour les jeunes de notre communauté. Donc, maintenant, c’est plutôt bien de pouvoir faire ces choses aussi et de revenir dans la communauté dans ce sens. »