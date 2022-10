Le service de police de Dixon promeut un nouveau leadership – Shaw Local

DIXON – Le service de police de Dixon a récemment reconnu six membres du personnel qui ont reçu des promotions.

Le chef de la police, Steve Howell, a présenté plus tôt cette semaine les personnes promues au conseil municipal de Dixon pour qu’elles prêtent leurs nouveaux serments.

Les membres du département de police de Dixon ont prêté serment à de nouveaux rôles le lundi 3 octobre 2022. (Soumis par le service de police de Dixon)

Howell a également reconnu les chefs adjoints sortants Clay Whelan et Brad Sibley ainsi que le Sgt. Jason La Mendola.

Whelan est shérif adjoint en chef au département du shérif du comté de Lee et devrait devenir shérif le 1er décembre après s’être présenté sans opposition aux élections générales de novembre.

Sibley a accepté un poste au ministère des Transports de l’Illinois en tant qu’administrateur principal de la fonction publique, et LaMendola a été embauché en tant que directeur de la nouvelle académie de police du Sauk Valley Community College, qui ouvrira ses portes en janvier.

sergents. Matt Richards et Doug Lehman ont tous deux prêté serment en tant que chefs adjoints.

Richards a 24 ans de service au sein du département, y compris des rôles d’officier de patrouille, de détective, de sergent-détective et de membre de l’équipe d’intervention tactique. Il a également fondé le tournoi de pêche annuel Cops N Bobbers, qui a célébré son 16e anniversaire cet été.

Richards a dit qu’il ne s’attendait pas à être avec le département aussi longtemps.

« C’est grâce à la fraternité de tout le monde dans ce département ; c’est un super groupe de gars et de filles », a-t-il dit.

Il supervisera la division des enquêtes et le personnel civil.

Le sergent de police de Dixon. Matt Richards est assermenté en tant que chef adjoint lors de la réunion du conseil municipal de Dixon le 3 octobre. (Soumis par le service de police de Dixon)

Lehman a servi 23 ans avec le département et a occupé des postes tels que patrouilleur, officier responsable désigné, sergent de patrouille, officier de formation de patrouille, officier à vélo, membre de l’équipe d’intervention tactique, membre de l’équipe de tireurs d’élite et instructeur pour le taser et les armes à feu.

Il supervisera les opérations de patrouille.

Les officiers Jeff Ragan et Charlie Thomas ont prêté serment en tant que sergents avec le détective Lincoln Sharp.

Ragan travaille au département depuis 21 ans en tant qu’officier de patrouille, détective, officier de formation sur le terrain, officier K9, officier à vélo et membre de l’équipe d’intervention tactique. Il a également joué un rôle essentiel dans la formation de la Safe Passage Initiative, a déclaré Howell.

L’agent de police de Dixon Jeff Ragan est assermenté en tant que sergent lors d’une réunion du conseil municipal de Dixon le 3 octobre. (Soumis par le service de police de Dixon)

Thomas a servi neuf ans à Dixon et cinq ans au département de police de Rock Falls. Il a été officier de patrouille, officier responsable désigné, membre du groupe de travail de la région de Blackhawk, officier à vélo et membre de l’équipe d’intervention tactique.

L’agent de police de Dixon Charlie Thomas est assermenté en tant que sergent lors de la réunion du conseil municipal de Dixon le 3 octobre. (Soumis par le service de police de Dixon)

Sharp a 14 ans de service en tant qu’officier de patrouille, officier responsable désigné, officier de formation sur le terrain, officier à vélo, membre de l’équipe d’intervention tactique et instructeur Taser. Il supervise également les médias sociaux du département.

Le détective de la police de Dixon Lincoln Sharp est assermenté en tant que sergent lors d’une réunion du conseil municipal de Dixon le 3 octobre. (Soumis par le service de police de Dixon)

Ils ont tous remercié leurs familles et le soutien du département.

Le plus récent officier du département, Kolton Morgan, a également prêté serment en tant qu’officier de patrouille. Il a passé trois ans avec le département du shérif du comté de Lee.