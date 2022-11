Le service de police de DeKalb sollicite des dons pour l’événement “Heroes and Helpers” – Shaw Local

DeKALB – La DeKalb Police Benevolent and Protective Association et DeKalb Target tiendront leur événement annuel « Heroes and Helpers » le dimanche 4 décembre.

L’événement aide les enfants en situation particulière à passer de bonnes fêtes de fin d’année. Chaque enfant est associé à un agent de police DeKalb et choisira entre 50 $ et 100 $ de cadeaux pour lui-même et les membres de sa famille.

Tous les enfants participant à l’événement sont soit des résidents de DeKalb, soit des élèves du district scolaire 428 de DeKalb. Les participants sont nommés par le district scolaire ou une autre agence locale.

Il s’agit d’un événement entièrement bénévole et des dons sont nécessaires pour financer le programme. Les dons, libellés à l’ordre de l’Association de bienfaisance et de protection de la police de DeKalb, peuvent être envoyés avant le vendredi 18 novembre au service de police de DeKalb, à l’attention de. Héros et assistants, 700 W. Lincoln Highway, DeKalb IL 60115.