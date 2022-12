Le service de police de Crystal Lake émet 10 billets pendant la campagne de Thanksgiving – Shaw Local

Le service de police de Crystal Lake a émis 10 contraventions lors de sa campagne de sécurité routière du 18 au 28 novembre, qui visait à rappeler aux automobilistes de boucler leur ceinture et de conduire sobrement.

La mobilisation “Cliquez dessus ou ticket” et “Conduisez sobre ou faites-vous arrêter” a été menée par le département de police de Crystal Lake et d’autres organismes d’application de la loi étatiques et locaux de l’Illinois pour réduire le nombre de décès sur les routes.

L’effort d’application de Thanksgiving a été payé pour être utilisé par des fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.

