Le service de police de Cary émet 10 contraventions pour excès de vitesse pendant la campagne de Thanksgiving – Shaw Local

Le département de police de Cary a mené une campagne de sécurité routière du 18 au 28 novembre qui a abouti à 10 contraventions pour excès de vitesse, a indiqué l’agence.

La mobilisation “Click It or Ticket” et “Drive Sober or Get Pulled Over” a été menée aux côtés d’autres organismes d’application de la loi étatiques et locaux de l’Illinois dans le but de réduire le nombre de décès sur les routes, selon un communiqué de presse.

L’effort d’application de Thanksgiving a été financé à l’aide de fonds fédéraux de sécurité routière administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.