Le service de police de Campton Hills organisera un événement National Night Out le 2 août – Shaw Local

Le service de police de Campton Hills et le village de Campton Hills accueilleront la 11e soirée nationale annuelle de 17 h à 20 h le mardi 2 août sur School Road.

Selon un communiqué de presse, l’événement est destiné à mettre en lumière les services d’urgence du village et du comté.

Le service d’incendie effectuera une démonstration de désincarcération de véhicule avec une apparition de Superior Air Med et une démonstration de K-9 avec Koda et l’officier James Levand du service de police de Campton Hills.

Les entreprises locales auront des tables de fournisseurs, ainsi que d’autres démonstrations pratiques des services du comté, indique le communiqué.

L’événement proposera également des hot-dogs, un magicien, un DJ en direct et de nombreuses autres opportunités familiales pour apprendre et s’amuser. Les participants peuvent rencontrer les premiers intervenants locaux, les propriétaires d’entreprises locales et se joindre à d’autres pour célébrer la communauté, indique le communiqué.

Pour plus d’informations, visitez camptonhills.illinois.gov.