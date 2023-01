Le service de police d’Algonquin en arrête deux et rédige 24 contraventions pendant la campagne d’application des fêtes – Shaw Local

Le service de police d’Algonquin s’est associé au ministère des Transports de l’Illinois et aux organismes d’application de la loi de tout l’État pour la campagne d’application de la loi «Conduisez sobre ou faites-vous arrêter» du 16 décembre au 2 janvier.

Le département a intensifié ses efforts habituels d’application de la loi, en ajoutant sept agents supplémentaires au cours de la campagne. En plus d’une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, les agents en ont arrêté un pour conduite avec facultés affaiblies et ont délivré 22 contraventions pour excès de vitesse, une pour violation de la ceinture de sécurité et une pour conduite distraite.

À l’échelle nationale, un total de 11 654 personnes ont été tuées dans des accidents de la route impliquant un conducteur aux facultés affaiblies par l’alcool en 2020, selon la National Highway Traffic Safety Administration. En moyenne, plus de 10 000 personnes ont été tuées chaque année de 2016 à 2020, dont une personne tuée dans un accident lié à l’alcool toutes les 45 minutes.

La campagne de campagne d’application des vacances a été administrée par l’IDOT avec des fonds fédéraux pour la sécurité routière gérés par la National Highway Traffic Safety Administration.