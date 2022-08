Le service de mixage de crypto Tornado Cash mis sur liste noire par le département du Trésor

Le département américain de Le Trésor a sanctionné lundi le populaire mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cashinterdisant aux Américains d’utiliser un service qui, selon le gouvernement, “blanchit le produit des cybercrimes”.

“Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. Brian Nelson dit dans un communiqué.

Les mélangeurs d’actifs cryptographiques sont conçus pour masquer les pistes de fonds en mélangeant les jetons de quelqu’un avec un pool d’actifs d’autres personnes sur la plate-forme. Ils vont au-delà des plates-formes cryptographiques traditionnelles en dissimulant davantage l’identité des personnes impliquées dans les transactions.

Alors que Tornado Cash est utilisé par certaines personnes comme un moyen légitime de protéger leur vie privée, le gouvernement affirme qu’il encourage les activités illicites, notamment “la facilitation des cambriolages, des programmes de ransomware, de la fraude et d’autres cybercrimes”.

“Les mélangeurs de devises virtuelles qui aident les criminels sont une menace pour la sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré le département du Trésor.

Tornado a été utilisé dans certains braquages ​​de crypto de haut niveau cette année, y compris le vol de 615 millions de dollars de jetons de Ronin, un réseau prenant en charge le jeu de jetons non fongible Axie Infinity et une attaque de 100 millions de dollars contre la startup américaine Harmony. Les deux étaient liés par des chercheurs en sécurité au groupe Lazarus, un groupe de piratage soutenu par l’État nord-coréen.

Société d’analyse de la blockchain Elliptique trouvé au moins 1,5 milliard de dollars de produits de crimes tels que les rançongiciels, les piratages et la fraude ont été blanchis via Tornado Cash, et que l’intégralité des 100 millions de dollars volés au pont Harmony en juin ont été blanchis par le service.

Le Trésor américain a cité un chiffre beaucoup plus élevé pour Tornado Cash, et a déclaré qu’il avait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis son lancement en 2019. Ce chiffre fait référence à la valeur totale des actifs cryptographiques qui ont été envoyés via Tornado Cash. .

Certains outils d’analyse de blockchain ont réussi à “démixer” la crypto envoyée via Tornado pour identifier la source des fonds. Elliptic dit qu’il a été en mesure de retracer la crypto volée d’Harmony vers plusieurs nouveaux portefeuilles Ether, par exemple.

Les actions contre Tornado Cash font suite à des sanctions également imposées en mai 2022 à un autre service populaire, Blender.io.

“Les États-Unis continueront de poursuivre les actions contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent”, a déclaré Antony J. Blinken, secrétaire d’État, dans un communiqué. déclaration En Lundi.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), un chien de garde relevant de la compétence du Trésor, a ajouté Tornado Cash et ses adresses de portefeuille crypto associées, à son “Liste des ressortissants spécialement désignés.” Toute personne interagissant avec ces adresses de portefeuille pourrait désormais faire face à des sanctions pénales, une source de préoccupation pour certains détenteurs de crypto aux intentions honnêtes.

“Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée”, a déclaré le département du Trésor. a dit.

Cependant, l’application d’une telle décision peut être difficile pour le gouvernement et trop restrictive, selon Coin Center, une organisation à but non lucratif axée sur la réglementation de la cryptographie. C’est parce qu’il n’y a pas une seule personne ou entité derrière l’utilisation de Tornado Cash, un outil open source.

L’action semble être la “sanction d’un outil de caractère neutre et qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient comme n’importe quelle autre technologie”, Coin Center a écrit.

– Dan Mangan et Dawn Kopecki de CNBC ont contribué à ce rapport.

