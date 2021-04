Amazon a élargi mardi son service qui permet aux livreurs d’entrer dans votre garage et de laisser les courses commandées auprès de Fresh and Whole Foods.

Amazon étend son service qui permet aux livreurs de déposer des produits d’épicerie dans votre garage.

La société a annoncé mardi que le service est désormais disponible pour tous les membres Prime où la livraison de produits d’épicerie est disponible, ou pour plus de 5000 villes à travers les États-Unis Jusqu’à présent, certains membres Prime pouvaient recevoir des commandes Amazon Fresh et des livraisons de Whole Foods dans leur garage, mais seulement s’ils vivaient à Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco ou Seattle.

L’offre fait partie d’Amazon Key, la gamme de services de la société qui permet aux chauffeurs-livreurs de laisser des colis dans les garages, les maisons, voitures et entreprises.

Les consommateurs doivent acheter du matériel supplémentaire pour faire déposer leurs colis ou leurs produits d’épicerie à l’intérieur de leur résidence ou de leur garage. La livraison à domicile nécessite une serrure intelligente et une caméra, tandis que la livraison dans le garage nécessite un ouvre-porte de garage intelligent.

Amazon a présenté ces services aux membres Prime comme un moyen de protéger leurs produits d’épicerie ou leurs colis contre les intempéries, les dommages et le vol. Les services ont également soulevé des inquiétudes quant à la perspective de donner à un étranger un accès (quoique limité) à votre maison ou à votre garage.

D’autres détaillants ont expérimenté le modèle, comme Walmart, qui a commencé en janvier à tester les livraisons d’épicerie dans une glacière intelligente sur le seuil des acheteurs ou à proximité.

Amazon étend la livraison d’épicerie dans les garages alors que la pandémie de coronavirus a poussé plus de consommateurs à essayer de commander de la nourriture et des produits d’épicerie en ligne. Les ventes de produits d’épicerie en ligne de la société ont triplé d’une année à l’autre au deuxième trimestre de 2020 et ont continué de s’accélérer au deuxième semestre de l’année dernière.