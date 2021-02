Le service de livraison de nourriture s’excuse après que le client a déclaré avoir reçu une bouteille d’urine avec un kit de repas

Un service de livraison de kit repas s’est excusé après qu’un client a reçu une bouteille d’urine avec sa commande dimanche matin. Oliver McManus a déclaré avoir reçu un liquide jaune suspect dans une bouteille de Coca-Cola en plastique avec un kit repas de HelloFresh livré à son adresse au Royaume-Uni.

Manus, de Bournemouth, s’est rendu sur Twitter dimanche pour demander de l’aide. « Je vais rester simple: pourquoi ai-je reçu de la pisse en bouteille de quelqu’un dans le cadre de ma commande? J’attends avec impatience votre réponse sur celle-ci », a-t-il écrit, avec une photo du liquide jaune suspect dans une bouteille . Il a demandé à l’entreprise de lui donner une adresse où il leur enverrait la bouteille afin qu’ils puissent «avoir une odeur» au cas où ils seraient sceptiques.

Le message a suscité beaucoup de réactions et beaucoup ont répondu avec des blagues, des jeux de mots et certains avec des abus. Lorsque certains ont suggéré qu’elle aurait pu y être laissée accidentellement par un employé d’entrepôt ou un livreur, Oliver déclare qu’il pensait qu’il s’agissait d’une erreur de livraison, ajoutant que «la boîte n’était pas correctement scellée et la bouteille était juste en quelque sorte nichée sur le dessus. «

Certains utilisateurs ont émis l’hypothèse qu’un livreur aurait pu utiliser la bouteille pour se soulager et gagner du temps. D’autres ont plaisanté en disant que c’était du jus de pomme, auquel il a répondu par la négative. Parler à L’indépendant, il a dit qu’il ne voulait pas que quiconque soit renvoyé et ait des ennuis à la suite de cet incident. Il a ajouté que l’incident malheureux soulève «des questions plus larges sur les conditions de travail au Royaume-Uni».

HelloFresh a rapidement répondu à McManus sur Twitter en disant qu’ils « manquaient vraiment de mots pour décrire à quel point nous sommes désolés à cause de cela. Un porte-parole de HelloFresh a déclaré qu’ils étaient « vraiment horrifiés et désolés que le client ait reçu l’article incriminé » et a déclaré que la société avait lancé une enquête sur l’affaire pour savoir « comment une boîte ouverte contenant cette bouteille avait été livrée ».

La société a révélé qu’elle s’était excusée directement auprès d’Oliver, en offrant un geste de bonne volonté approprié et en veillant à ce qu’un tel incident ne se reproduise plus.

Cependant, le fil Twitter a été supprimé au moment de la rédaction de cette copie.