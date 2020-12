Microsoft a lancé son service de streaming de jeux en nuage pour Android il y a quelque temps, mais la société a également promis d’ajouter la prise en charge des appareils iOS et Windows PC. Nous obtenons maintenant un peu plus de détails sur le moment où cela pourrait se produire.

C’est un gros problème car le soi-disant service xCloud ne vous obligera pas à avoir un PC de jeu puissant pour exécuter certains des derniers jeux. Si vous possédez déjà une console Xbox et avez un abonnement Game Pass Ultimate qui coûte 15 $ par mois, vous pouvez profiter de vos jeux via le navigateur ou l’application Xbox sur Windows. Une connexion Internet rapide et stable est nécessaire comme vous l’avez peut-être imaginé.

Tout comme Stadia de Google, GeForce Now et Amazon Luna, le service de jeu xCloud fonctionnera très probablement via le navigateur sur iPhone pour éviter l’App Store d’Apple.

