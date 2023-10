Le service de bus UVX célèbre aujourd’hui son 5e anniversaire | Actualités, Sports, Emplois

1 / 2 Un nouveau bus du système de transport rapide par bus de l’Utah Transit Authority est dévoilé après une réunion conjointe du conseil municipal d’Orem et de Provo le jeudi 13 juillet 2017, à Provo. Le bus est flambant neuf et dispose de caméras de recul, de la climatisation, de nouveaux sièges et bien plus encore. Dominic Valente, photo d’archive du Daily Herald 2 / 2 Les étudiants de l’Utah Valley University prennent le bus UVX depuis la station Orem FrontRunner jusqu’au campus Orem de l’UVU pendant le premier jour de cours, le lundi 24 août 2020. Johnny Morris, spécial au Daily Herald ❮

L’Utah Transit Authority célèbre le cinquième anniversaire de la ligne Utah Valley Express, surnommée UVX.

Cela n’a pas été facile. Avant son installation, plusieurs groupes et individus s’opposaient à diverses questions, notamment le tracé, les efforts d’embellissement et l’enlèvement des arbres le long de l’avenue University, ainsi que les problèmes le long de la 900 Est par l’Université Brigham Young.

Les négociations prévoyaient également la gratuité pendant 10 ans pour toute personne empruntant la route depuis le sud de Provo par BYU et le centre de formation missionnaire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le centre commercial University Place, l’université d’Utah Valley et à travers l’Interstate 15 vers un nouveau pôle intermodal. qui est proche des logements étudiants à Orem. Les emplacements Orem et Provo disposent également d’un accès FrontRunner.

Pour commémorer cet anniversaire, une célébration spéciale est prévue mardi de 16 h à 18 h aux gares Orem Central et Provo Central.

L’événement comprendra des activités, des cadeaux et des prix, ainsi qu’une opportunité pour les coureurs et les supporters de se réunir et de partager leurs « expériences UVX », selon le porte-parole de l’UTA, Carl Arky.

UVX est entré en service le 13 août 2018.

Selon l’UTA, le service UVX a joué un rôle important dans la réduction des embouteillages, la promotion d’options de déplacement durables et la promotion des connexions entre les résidents. Elle est en passe d’atteindre son 10 millionième coureur cette année.

« Nous sommes immensément fiers d’UVX et nous nous engageons à améliorer continuellement l’expérience de voyage de nos passagers », a déclaré Mary De La Mare-Schaefer, directrice générale régionale de l’unité de service Timpanogos d’UTA.











