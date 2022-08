Le service d’auto-réparation d’Apple s’étend aux MacBook à partir de mardi

Apple étend son programme de réparation en libre-service pour inclure certains de ses ordinateurs portables, ce qui signifie que vous pourrez effectuer vous-même certaines réparations.

Les utilisateurs de modèles de MacBook dotés de puces M1, qui incluent à la fois MacBook Air et MacBook Pro, pourront commander des pièces certifiées, accéder à des manuels de réparation et louer ou acheter les outils nécessaires pour réparer ces appareils à partir du mardi 23 août, a déclaré la société. dans un rapport Lundi.

Apple a déclaré que les clients pourront effectuer eux-mêmes plus d’une douzaine de réparations, y compris des correctifs pour le trackpad, le boîtier supérieur avec batterie, l’écran et plus encore. Il ajoutera des options de réparation supplémentaires plus tard.

Plus tôt cette année, Apple a lancé le programme de réparation en libre-service pour les modèles iPhone 12, iPhone SE et iPhone 13. L’ajout de certains MacBook au programme fait partie du plan de l’entreprise visant à étendre la réparation en libre-service à tous ses produits.

Apple a déclaré que le programme s’étendra à d’autres pays, en commençant par l’Europe, et inclura d’autres modèles de MacBook plus tard cette année.

La décision d’Apple d’autoriser les clients à réparer leurs propres appareils intervient alors que le mouvement du “droit à la réparation” a fait pression sur les régulateurs américains pour donner aux consommateurs plus de contrôle sur leurs produits.

Les clients peuvent louer des outils Apple pendant une semaine à 49 $ avec livraison gratuite s’ils préfèrent ne pas les acheter directement. Dans certains cas, les clients peuvent également obtenir un crédit pour le retour d’une pièce remplacée pour recyclage.

Malgré l’ouverture du programme, Apple a déclaré dans son article de blog que la visite d’un technicien certifié avec des pièces Apple d’origine est toujours le “moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation” pour la “grande majorité des clients qui n’ont pas d’expérience dans la réparation d’appareils électroniques”. .”