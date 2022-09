Le service d’ambulance volontaire du Pérou organisera un dîner de spaghetti pour une collecte de fonds dont les bénéfices serviront à l’achat et à la mise à niveau d’équipements de 16 h à 20 h le lundi 19 septembre au 111 Fifth St. au Pérou. Les billets pour l’événement coûtent 10 $.

Peru Volunteer Ambulance Service est une organisation à but non lucratif, financée par des dons, des collectes de fonds et le volume d’appels. L’organisme ne reçoit pas de financement en fonction de l’argent des contribuables.

Les nouveaux achats d’équipement comprennent des sacs médicaux, des mises à niveau d’ambulance et des mises à niveau de station pour le personnel.

L’organisation organisera l’événement sous la forme d’un service au volant sans aucun lieu de restauration en place.

Le dîner comprendra des spaghettis, une salade avec vinaigrette, du pain et un dessert avec des options disponibles. Les boissons sont vendues séparément. Les dîners peuvent être récupérés dans le parking arrière près des baies d’ambulance.

Les billets seront disponibles le jour de l’événement et les dons sont également acceptés pour ceux qui ne peuvent pas y assister.