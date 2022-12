Le service d’ambulance britannique se débat dans la crise des soins de santé en hiver

Le service d’ambulance du Royaume-Uni se bloque dans certaines régions alors que le système de santé du pays fait face à un enfer de pressions, notamment une demande croissante de soins après l’assouplissement des restrictions en cas de pandémie; une recrudescence de la grippe et d’autres virus hivernaux après deux ans de confinement ; et les pénuries de personnel dues à l’épuisement pandémique et à la sécheresse post-Brexit des travailleurs européens en Grande-Bretagne. Des milliers de lits d’hôpitaux sont également occupés par des personnes aptes à sortir mais qui n’ont nulle part où aller en raison du manque de places pour les soins de longue durée.