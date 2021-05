Le service d’abonnement aux podcasts Apple retardé jusqu’en juin

Apple a envoyé un e-mail officiel aux créateurs de podcasts pour les informer que le service d’abonnement aux podcasts récemment annoncé sera retardé jusqu’en juin. Il n’y a pas de date de lancement spécifique mentionnée dans le nouvel e-mail et le service devait auparavant être lancé en mai.

Plusieurs problèmes ont forcé le lancement retardé, notamment le verrouillage de certains créateurs de podcasts du portail Podcasts Connect d’Apple. Certains auteurs ont également constaté des retards dans le lancement de leurs nouveaux épisodes de podcast. Les abonnements Apple Podcasts permettent aux utilisateurs de plus de 170 pays de s’abonner à certains podcasts avec une écoute sans publicité, un contenu exclusif et un accès anticipé aux nouveaux épisodes.

Complétez la déclaration par e-mail d’Apple :

Nous vous écrivons pour fournir une mise à jour sur la disponibilité des abonnements et des chaînes Apple Podcasts. Nous avons été ravis de la réponse à l’annonce du mois dernier et il est passionnant de voir les centaines de nouveaux abonnements et chaînes soumis chaque jour par des créateurs du monde entier.

Pour garantir que nous offrons la meilleure expérience pour les créateurs et les auditeurs, les abonnements et chaînes Apple Podcasts seront désormais lancés en juin. Nous communiquerons d’autres mises à jour sur la disponibilité et les meilleures pratiques pour vous aider à préparer vos abonnements et vos canaux, par le biais de cette newsletter.

Au cours des dernières semaines, certains créateurs ont connu des retards dans la disponibilité de leur contenu et l’accès à Apple Podcasts Connect. Nous avons résolu ces problèmes et encourageons les créateurs qui rencontrent des problèmes à nous contacter.

Nous avons également entendu les auditeurs et fait des ajustements en fonction de leurs commentaires avec iOS 14.6, qui est sorti lundi. Nous apporterons des améliorations supplémentaires à la bibliothèque dans les semaines à venir.

Merci pour votre compréhension. Nous avons hâte de voir vos nouveaux abonnements et chaînes et nous sommes impatients de les lancer bientôt aux auditeurs du monde entier.