Le service commémoratif de Jim Carr a eu lieu à Winnipeg

On se souvient de Jim Carr, politicien de longue date, comme d’un père plus grand que nature qui aimait ses enfants, d’un fonctionnaire dévoué et infatigable et d’un « vraiment grand Canadien ».

Amis, famille et êtres chers, ainsi que des politiciens de tous bords, y compris le premier ministre du Canada, se sont réunis au Centennial Concert Hall à Winnipeg pour rendre hommage à Carr.

Après une bataille contre le cancer, James (Jim) Gordon Carr est décédé le 12 décembre 2022, à l’âge de 71 ans.

Une déclaration de sa famille a déclaré qu’il était entouré de ses proches lorsqu’il est décédé. Conformément à la tradition et à la pratique juives, un service funéraire familial privé et un enterrement ont eu lieu mercredi.

Carr laisse dans le deuil son épouse, la juge Colleen Suche, ses six enfants et beaux-enfants et trois petits-enfants.

“De toutes les choses qu’il était pour les gens qu’il a rencontrés dans la vie, pour moi, il a toujours été simplement papa – une figure plus grande que nature dont l’impact sur moi a été sans égal”, a déclaré le fils de Carr, Ben, lors d’un éloge funèbre.

Ben a dit que son père était un musicien doué, qu’il jouait du hautbois dès son plus jeune âge et qu’à 16 ans, il jouait avec l’Orchestre symphonique de Winnipeg.

“La musique était une passion qu’il a portée avec lui jusqu’à la fin alors que le son de Beethoven et d’autres grands jouait dans ses oreilles au cours de ses derniers jours. C’était exactement ce qu’il voulait”, a déclaré Ben, se souvenant des moments où son père lui chantait pour dormez sur des classiques folk tels que “Sweet Baby James” de James Taylor et “American Tune” de Paul Simon.

Il a dit que la petite-fille de Carr, âgée de deux ans, connaît déjà tous les mots de Sweet Baby James.

Au-delà de la musique, Ben a déclaré que son père croyait fermement au service public.

“Il pouvait entendre et voir au-delà du bruit et des distractions qui persistaient toujours en arrière-plan de l’arène politique, et ce faisant, il trouverait les points communs à travers l’humour, le respect et la courtoisie dont on a besoin pour construire des relations significatives avec les gens sur un niveau humain », a-t-il dit.

Carr luttait contre le myélome multiple et l’insuffisance rénale depuis 2019. Ben a déclaré que son père avait terminé la soirée électorale en prononçant un discours de victoire optimiste devant une grande foule avant de se rendre à l’hôpital pour la nuit. Le lendemain matin, il a reçu son diagnostic.

Malgré le cancer, sa famille a déclaré qu’il continuait à travailler à la Chambre des communes, adoptant plus récemment son projet de loi d’initiative parlementaire le 8 décembre, qui mettait l’accent sur la construction d’une économie verte des Prairies.

Le projet de loi a reçu la sanction royale le 15 décembre, quelques jours après la mort de Carr, ce qui en fait officiellement une loi canadienne.

C’était ce genre de travail « infatigable » qui, selon Ben, se manifestait dans les succès de son père.

Carr a été élu pour la première fois membre de l’Assemblée législative du Manitoba pour Fort Rouge en 1988.

Il a ensuite été élu député libéral de Winnipeg-Centre-Sud en octobre 2015. Pendant son séjour à Ottawa, il a occupé divers postes au sein du cabinet du premier ministre Justin Trudeau, notamment en tant que ministre des Ressources naturelles, ministre de la Diversification du commerce international, et envoyé spécial dans les Prairies.

S’exprimant lors du service commémoratif de Carr samedi, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que Carr avait apporté un «pragmatisme fiable des Prairies» à la table du cabinet.

« Cette semaine, nous avons profondément ressenti son absence. Tandis que député après député parlait, un vase de fleurs blanches occupait son bureau au premier rang à la Chambre des communes », a déclaré Trudeau.

Des fleurs et un portrait de feu Jim Carr sont assis sur son bureau à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa le mardi 13 décembre 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

“Cette semaine, nous avons le cœur brisé. Jim manquera aux personnes qui ont eu l’honneur de travailler avec lui et d’apprendre de lui.”

Trudeau a déclaré que Carr avait une façon particulière de l’encourager – un trait que Trudeau a déclaré n’avoir découvert que cette semaine était partagé avec tout le monde.

“Il savait exactement quoi dire et m’a demandé après mes sentiments, (il) m’a inspiré à continuer à faire des choses difficiles dans des moments difficiles”, a-t-il déclaré.

Ben a déclaré que Carr avait prévu de prononcer un discours d’adieu à la Chambre des communes, mais qu’il est décédé avant d’en avoir eu l’occasion. Ben a lu une partie de cette adresse samedi.

“N’arrêtez jamais d’apprendre, gardez l’esprit ouvert, ne parlez que lorsque vous avez pris le temps de bien réfléchir à vos mots, traitez le moment où vous choisissez de les prononcer avec le même soin”, avait écrit Carr.

“Cherchez à établir des ponts et à établir un consensus. Ajoutez des chaises autour de la table du dîner. Plus important encore, monsieur le Président, soyez gentils les uns envers les autres.”

Le premier ministre a présenté le drapeau canadien qui flottait sur la Tour de la Paix lundi, le jour du décès de Carr, et une copie de son projet de loi qui a reçu la sanction royale à la famille de Carr.

“Bien sûr, Jim avait encore beaucoup à dire et à faire. Le cancer nous l’a enlevé bien trop tôt, mais Jim laisse derrière lui un héritage qui dépasse ce que la plupart d’entre nous oseraient demander à une vie. Un homme des arts , un homme de lettres, un homme de foi, un homme de service, un gentleman dans tous les sens du terme », a déclaré Trudeau.

“Jim était et sera toujours un très grand Canadien.”