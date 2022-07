Le service client souffre dans les restaurants à personnel réduit alors que Covid fait des ravages

Un serveur travaille dans un restaurant à Alexandria, en Virginie, le 3 juin 2022. Olivier Douliery | AFP | Getty Images

Jeff Rothenberg s’est habitué aux longs temps d’attente dans les restaurants, même lorsque les tables sont visiblement ouvertes. “Un autre restaurant dans lequel nous sommes allés avait des sièges libres à l’extérieur, mais lorsque nous sommes allés chez l’hôte, ils ont mentionné que la cuisine manquait de personnel”, a déclaré à CNBC Rothenberg, directeur des opérations d’une entreprise fintech basée en Californie. “Donc, même s’il avait des places assises, il allait nous mettre sur une liste d’attente de 30 minutes pour être assis.” Rothenberg était sur la liste d’attente de 30 minutes pendant près d’une heure, a-t-il déclaré. Puis, après s’être assis, il a attendu encore 45 minutes pour que sa nourriture arrive. “C’est le genre d’expérience qui me donne moins envie de manger au restaurant”, a-t-il déclaré. “Je me sentais mal pour les serveurs, car ils essayaient, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose, n’ayant pas assez de cuisiniers.” C’est un scénario qui s’est répété dans l’industrie de la restauration depuis le début de la pandémie de Covid en 2020, et cela pèse également sur les restaurants et leur personnel. Les fermetures au printemps de cette année-là ont entraîné des licenciements et des congés pour de nombreux cuisiniers et serveurs, incitant le gouvernement fédéral à soutenir des milliards de dollars en prêts-subventions pour les petites entreprises. La maladie a ravagé la main-d’œuvre américaine, tuant plus d’un million de personnes en plus de deux ans tout en rendant malades plusieurs millions d’autres, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Alors que les États assouplissent leurs restrictions, l’emploi dans les restaurants a repris, bien que l’industrie ait toujours perdu 750 000 emplois – environ 6,1% de sa main-d’œuvre – par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en mai, selon la National Restaurant Association. Les clients remarquent la différence. Au premier trimestre 2022, les clients ont mentionné le manque de personnel trois fois plus souvent dans leurs avis Yelp qu’il y a un an, selon le site d’avis de restaurants. Les mentions de longues attentes ont augmenté de 23 %. “Je pense que l’expérience a été différente depuis Covid. Je vois que l’industrie de la restauration a beaucoup changé”, a déclaré Nev Wright, un travailleur de la santé, à CNBC devant le Firebirds Wood Fired Grill à Eatontown, New Jersey. “Ça n’a pas toujours été comme ça – maintenant ça prend du temps, avec des dépenses et des pénuries de personnel et tout.” L’indice de satisfaction client américain a révélé que les consommateurs étaient moins satisfaits des chaînes de restauration rapide cette année par rapport à 2021 – le score du secteur est passé de 78 à 76 sur 100. Les clients étaient moins satisfaits de la rapidité et de l’exactitude de leurs commandes et de la propreté et agencement du restaurant. Les scores de satisfaction des clients pour les restaurants indépendants et les petites chaînes ont également chuté cette année, passant de 81 à 80 sur 100, selon le rapport annuel d’ACSI. Certaines chaînes nationales à service complet ont vu leurs scores chuter encore plus d’une année sur l’autre : Applebees de Dine Brands a chuté de 5 %, Olive Garden de Darden Restaurants de 4 % et Buffalo Wild Wings d’Inspire Brands de 3 %.

“Tout est très bizarre”

Theresa Berweiler, résidente d’Eatontown, a déclaré qu’au cours de l’année écoulée, elle a été régulièrement confrontée à des heures de fermeture anticipées et à de longues attentes dans les restaurants, même lorsqu’ils ne sont pas occupés. “J’ai 64 ans et je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré la réceptionniste à CNBC mercredi devant un Chick-fil-A local. “Tout est très bizarre. Covid a définitivement changé le monde, et je ne suis pas sûr pour le mieux.” Les restaurants ne sont pas les seules entreprises à voir la pénurie de main-d’œuvre frapper le service client. Les plaintes des consommateurs américains contre les compagnies aériennes ont plus que quadruplé par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en avril, selon le ministère des Transports. Hôtelier Hilton Worldwide n’est pas satisfait de son propre service client et a besoin de plus de travailleurs, a déclaré le PDG Christopher Nassetta lors de l’appel sur les résultats trimestriels de la société en mai. Pour les restaurants, les problèmes de dotation en personnel ont mis la pression sur une industrie déjà aux prises avec l’inflation et récupérant les ventes perdues à cause de la pandémie. Restaurants partenaires d’Alexandrieun groupe qui possède et gère huit restaurants en Floride et en Virginie du Nord, a radicalement changé sa façon de faire des affaires. “Nous ne savons pas où est allé tout le personnel, mais beaucoup d’entre eux ont disparu, des managers aux chefs en passant par les horaires”, a déclaré Dave Nicholas, membre fondateur d’ARP.

Un chef prépare des plats dans les cuisines du Café Tu Tu Tango, un restaurant populaire d’Orlanda, en Floride. Source : Partenaires du restaurant d’Alexandrie