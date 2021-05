Le service cellulaire dans les Hamptons n’est pas bon

Cette année, l’accoutrement incontournable des Hamptons n’est ni une réservation chez Nick & Toni ni une location à distance de marche de Cooper’s Beach, mais un amplificateur de téléphone portable, acheté auprès de fournisseurs de téléphonie mobile ou d’endroits comme Best Buy, et qui coûte de 200 $ à 1100 $, plus frais.

Le problème de réception affecte les deux villes des Hamptons, et il s’est bien aggravé dans des zones comme East Hampton’s Springs, Bridgehampton, East Hampton Village, Wainscott et Southampton Village, élargissant les zones sans service que la Federal Communications Commission qualifie de «mortes». zones. »

Bess Rattray, 54 ans, écrivain et technicien médical d’urgence bénévole, a grandi à East Hampton et vit maintenant près du principal quartier des affaires du village. Le téléphone portable de Mme Rattray tombe souvent en panne dans sa propre maison, la forçant à entrer dans la cour avant.

Parfois, dit-elle, son téléphone indiquera simplement «indisponible», ce qui se produit généralement lorsqu’il y a «trop de personnes utilisant» des téléphones portables dans la région. «Ce sont des bananes de nos jours», dit-elle. «Dans cette région incroyablement riche et si proche de la plus grande région métropolitaine du pays.»

Le manque de service fiable des Hamptons, a-t-elle déclaré, présente également un réel danger pour la sécurité. «Nous savons tous que dans les services d’urgence, il y a des endroits où les radios et les téléphones portables peuvent ne pas fonctionner», a-t-elle déclaré. «Vous quittez la route dans l’un de ces endroits et vous n’avez pas de chance.»

Si certains vacanciers aiment être inaccessibles, pour d’autres, c’est une question de productivité. Nicole Castillo, 46 ​​ans, vice-présidente exécutive de WordHampton, une société de relations publiques, estime que 30% de son travail se déroule en dehors du bureau.

Mme Castillo vit et travaille dans le quartier de Springs et a déclaré qu’elle communiquait souvent avec des clients en déplacement. «Le week-end, il est très difficile de même faire passer un texte», a-t-elle déclaré. Dans son bureau, la réception de sa cellule ne fonctionne pas vraiment du tout et l’entreprise a dû acheter des boosters.

Michael Schwarz, 38 ans, fondateur et PDG de la société de technologie Improove, Inc., a déménagé avec sa petite amie à East Hampton depuis New York en juin dernier. M. Schwarz était au courant de la réputation d’accueil de sa nouvelle ville natale. «Je pense: à quel point cela peut-il être mauvais?» il a dit. Ensuite, ce qu’il a appelé la «combinaison toxique» d’Internet non fiable et d’un service cellulaire «inexistant» s’est avéré assez mauvais, en effet.