Le service Azure OpenAI de Microsoft est intégré aux offres de Mercy

Géant de la technologie Microsoft a annoncé un partenariat à long terme avec le système de santé multi-états Mercy, qui utilisera son service Azure OpenAI pour fournir des ressources de communication génératives assistées par l’IA aux patients et aux employés de Mercy.

L’IA générative de Microsoft sera utilisée pour aider les patients à comprendre les résultats de laboratoire, à planifier des rendez-vous et à obtenir des réponses aux questions liées aux soins de santé.

Le personnel de Mercy aura accès à un chatbot qui répondra aux questions sur les politiques et procédures des systèmes de santé et fournira des informations relatives aux questions liées aux ressources humaines, telles que les avantages sociaux.

« Grâce à tous les investissements que nous avons réalisés avec Microsoft au cours des dernières années, y compris l’utilisation du cloud sécurisé de Microsoft, nous sommes mieux placés pour prendre des décisions cliniques en temps réel qui, à terme, améliorent les soins aux patients », a déclaré Joe Kelly, directeur de Mercy’s. vice-président exécutif de la transformation et du développement commercial, a déclaré dans un communiqué. « Avec Microsoft, nous explorons plus de quatre douzaines d’utilisations de l’IA et lancerons plusieurs nouveaux cas d’utilisation de l’IA d’ici le milieu de l’année prochaine pour transformer les soins et les expériences des patients et des collègues. Il s’agit de soins prédictifs, proactifs et personnalisés à leur paroxysme. meilleur. »

LA PLUS GRANDE TENDANCE

La semaine dernière, Microsoft a annoncé à laquelle la Mayo Clinic, basée au Minnesota, participerait à Le copilote 365 de Microsoft Programme d’accès anticipéoffrant aux cliniciens et au personnel du système de santé la possibilité de tester la technologie de l’IA, en combinant de grands modèles de langage avec les applications Microsoft 365 pour améliorer la productivité et réduire le travail administratif.

En août, Microsoft a annoncé avoir conclu un accord partenariat de cinq ans avec Duke Health pour examiner le potentiel de l’IA générative et de la technologie cloud pour améliorer les soins de santé. Les deux hommes ont également annoncé leur intention de créer le laboratoire d’innovation et le centre d’excellence Duke Health AI.

Duke utiliserait également le cloud Azure de Microsoft pour les soins cliniques, de nouveaux progrès en matière de recherche et d’éducation et promouvoir l’équité en matière de santé.

Microsoft a conclu de nombreuses autres alliances cette année, notamment une plan pluriannuel de développement du cloud avec l’assureur maladie Blue Shield of California, intégrant ses solutions d’IA dans la plateforme de télésanté Teladoc Health et appliquant ses modèles vocaux d’apprentissage automatique à la société de logiciels d’analyse vocale Canary Speech.