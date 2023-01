Le service au volant de Portillo passera sans espèces le 16 janvier – Shaw Local

À partir de ce mois-ci, les clients de Portillo doivent s’assurer d’apporter leurs cartes de crédit ou de débit s’ils prévoient d’utiliser la voie de service au volant.

La chaîne de restaurants a annoncé que son service au volant sera sans espèces à partir du 16 janvier. Les clients peuvent payer avec les cartes de crédit ou de débit Mastercard, Visa, American Express et Discover.

Les restaurants accepteront toujours les espèces pour les personnes qui commandent à l’intérieur.

«Nous n’utilisons d’argent liquide que dans notre service au volant. Cela crée un service plus rapide et plus fluide pour nos clients et est plus sûr pour les membres de notre équipe », a déclaré la société dans un communiqué mardi. “Nous n’accepterons que les espèces à l’intérieur de nos restaurants. Nous serions heureux d’accepter les cartes de crédit ou de débit à l’extérieur ou de servir les clients en espèces à l’intérieur.