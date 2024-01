Le service aide le MLK Day, mais certains disent que ce n’est pas suffisant : NPR

basculer la légende Esther Yoon-Ji Kang/WEBZ

Esther Yoon-Ji Kang/WEBZ

La semaine précédant les vacances de Martin Luther King, l’école primaire Theodore Herzl, dans le West Side de Chicago, était en effervescence avec les bénévoles de l’organisation éducative à but non lucratif City Year, qui fait partie de l’agence fédérale de volontariat AmeriCorps.

L’école Herzl se trouve à quelques pâtés de maisons de l’endroit où King a vécu et travaillé temporairement pendant sa campagne à Chicago en 1966.

Les membres d’AmeriCorps étaient là pour préparer l’école pour sa prochaine journée de service MLK, au cours de laquelle des bénévoles peignaient des peintures murales, accrochaient des étagères et remplissaient des sacs-cadeaux de chapeaux et de gants pour les étudiants de Herzl. L’événement a été annulé dimanche en raison du mauvais temps à Chicago, mais un porte-parole de City Year a déclaré que le groupe discuterait d’une éventuelle journée de maquillage.

“Nous espérons que nous réussirons [King] fier en ce qui concerne son héritage”, a déclaré Valencia Koker, directeur exécutif de City Year Chicago. “Sachant que l’école n’a peut-être pas le budget pour investir et que vous avez une organisation qui est prête à s’associer et à s’associer – je pense que est quelque chose qui résonne vraiment.”

Le projet de service à Herzl était l’un des innombrables autres projets prévus lundi aux États-Unis, dans le cadre de ce qui est désormais connu sous le nom de « Un jour de repos, pas un jour de congé » depuis 1994, lorsque le Congrès a désigné l’anniversaire du roi – observé comme jour férié fédéral depuis. 1986 – comme Journée nationale du service. Mais beaucoup de gens qui connaissent la vie et l’œuvre de King affirment qu’une seule journée de service ne rend pas justice à son héritage.

Le révérend Frederick Haynes III, qui dirige le groupe de défense des droits civiques Rainbow PUSH Coalition, a déclaré que ce jour de service était le résultat des efforts de « ceux qui étaient déterminés à ce que cela ne devienne pas la fête américaine typique et commercialisée où nous prenons un jour de congé ». faire du shopping, et en faisant du shopping, nous bénéficions de réductions en l’honneur du Dr King. Parmi ces défenseurs figuraient l’épouse de King, feu Coretta Scott King, et son collègue militant des droits civiques et défunt membre du Congrès John Lewis, a déclaré Haynes.

Pourtant, a-t-il ajouté, la journée marquant l’héritage de King s’est diluée avec le temps.

“Nous avons rabaissé l’héritage du Dr King en le qualifiant de journée de service”, a-t-il déclaré. Ces « subtilités du service », a poursuivi Haynes, « vous permettront de vous sentir mieux, de toucher votre vie, mais ensuite vous retournerez à vos affaires comme d’habitude. Nous avons toujours une politique d’immigration qui est brisée, nous avons toujours ce qui fait rage à Gaza. , rien n’a changé. Parce que nous sommes tellement occupés à faire quelque chose de bien pendant un moment que nous ne nous occupons pas de changer le monde toute notre vie.

Haynes a déclaré que les Américains peuvent s’inspirer de King lui-même, qui a passé son dernier anniversaire, le 15 janvier 1968, dans les bureaux de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), planifiant une marche pour la campagne des pauvres. Le prédécesseur de Haynes chez Rainbow PUSH, le révérend Jesse Jackson, était présent.

“J’ai souvent entendu [Jackson] parler du fait que sur [King’s] Lors de son dernier anniversaire, il planifiait… un changement social qui perturberait le statu quo au nom de l’élévation de ceux qui sont en bas de l’échelle. »

Certains chercheurs affirment que lors du MLK Day, les Américains devraient revisiter les idéaux de King, qui étaient – ​​et sont toujours – considérés comme radicaux par une grande partie de la société.

“Beaucoup de gens considéraient ses idées comme dangereuses”, a déclaré Lerone Martin, professeur à l’Université de Stanford et directeur du Martin Luther King, Jr. Research and Education Institute de l’école, dont l’objectif est de promouvoir et de préserver l’œuvre et l’héritage de King. Il dit qu’il y a eu “un effort délibéré de la part de certains pour sortir certains de ses propos de leur contexte et essayer de les faire évoluer vers le statu quo”.

Il a ajouté : « Si nous voulons nous engager dans le service et dans l’héritage de Martin Luther King, Jr., je pense que nous devons avant tout connaître cet héritage. La vision de King, ses paroles, son œuvre doivent être la force directrice dans le type de service dans lequel nous nous engageons.

Martin a déclaré qu’une journée de service – et d’activisme tout au long de l’année – devrait être centrée sur les efforts visant à démanteler ce que King a appelé les trois maux de la société : le racisme, la pauvreté et la guerre.

Konrad Hamilton, professeur au Knox College, qui a donné des cours sur MLK, a déclaré que les gens oublient que King a été « arrêté d’innombrables fois ». [and] dénoncé par les présidents et par les puissants de son vivant. Il n’y avait pas cette opposition contre le Dr King parce qu’il organisait des collectes de nourriture en conserve. Il n’aurait pas été contre les collectes de conserves alimentaires, mais il aurait également dit : “Quel genre de pays construit une économie de telle manière que les besoins fondamentaux de sa population ne sont pas satisfaits ?”

Hamilton a déclaré que le jour de l’anniversaire de King, les Américains feraient bien d’imiter le leader en posant des questions profondes et fondamentales sur la manière de créer un changement systémique. Il a également déclaré que les individus et les organisations devraient s’associer avec d’autres – y compris ceux dont les convictions peuvent ne pas s’aligner parfaitement sur chaque question – pour créer la « communauté bien-aimée » dont King parlait souvent.

À l’école Herzl, Koker de City Year a décrit le tutorat, le mentorat et l’assistance en classe que les bénévoles d’AmeriCorps fournissent tout au long de l’année depuis plus d’une décennie. Elle a déclaré que le projet d’embellissement de lundi est un moyen de rassembler des personnes de tous horizons pour servir dans l’unité, mais qu’un changement durable ne se produit qu’avec des investissements à long terme.

“Alors que nous nous mobilisons tous autour de la journée MLK et du service en général, il est important de garder cela à l’esprit”, a-t-elle déclaré. “Si, d’une manière ou d’une autre, cela ne laisse pas les communautés meilleures que celles dans lesquelles nous les avons trouvées, est-ce vraiment un service ?”