Le service à l’aéroport du conducteur d’Uber devient spécial après qu’un passager lui a demandé de se joindre à un vol en hélicoptère

Le populaire YouTuber australien Darren Levy travaille comme chauffeur à temps partiel pour le fournisseur de services de taxi Uber depuis un certain temps déjà. Le Youtuber filme son expérience de travail en tant que chauffeur de taxi et met souvent en ligne des vidéos de sa rencontre intéressante avec de parfaits inconnus qui montent à bord de son taxi en tant que passagers. Sa chaîne est remplie de vidéos drôles, bizarres et intéressantes, mais ce qui s’est passé dans ce dernier téléchargement était quelque chose qu’il ne s’attendait pas à ce qu’il. C’était presque la fin de son service de nuit lorsque Darren a reçu une demande de dépose à l’aéroport vers 6 heures du matin. Cela semble normal dans la vie d’un chauffeur de taxi, non ? Le passager nommé Ed est monté dans le taxi et le trajet jusqu’à l’aéroport a commencé. Pendant ce temps, les deux se sont parlé et Ed a dit qu’il allait à l’aéroport pour travailler. Intrigué, Darren lui pose des questions sur son travail et Ed dit qu’il pilote un hélicoptère.

Ed poursuit en expliquant son inspiration derrière le travail et mentionne une scène du film original de Batman, où Batman et Robin pilotaient un hélicoptère ensemble. La scène a eu tellement d’impact sur Ed lorsqu’il était enfant qu’il a décidé de devenir pilote d’hélicoptère. Il demande ensuite à Darren s’il a déjà été dans un hélicoptère. Alors que le Youtuber n’a jamais fait de vol en hélicoptère, il revient sur son expérience du parachutisme.

Les deux arrivent à l’aéroport et le voyage se termine presque avant qu’Ed ne demande à Darren de le rejoindre pour le trajet. Ed effectue ensuite quelques formalités et contrôles de sécurité avant que les deux ne décollent pour leur vol en hélicoptère offrant une vue magnifique sur l’horizon et le paysage incroyables de Melbourne.

La vidéo se termine avec Darren qui parle des avantages d’interagir avec des étrangers. Depuis sa mise en ligne le 25 juin, la vidéo a jusqu’à présent enregistré 3,4 lakh de vues sur YouTube ainsi que des milliers de likes et de commentaires d’utilisateurs.



