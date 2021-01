LE Serpent a pris une tournure terrifiante ce soir après qu’un tueur en série et ses complices aient finalement été arrêtés – mais avec une tournure mortelle.

Le drame de la BBC suit le tueur en série réel Charles Sobhraj et son règne de terreur alors qu’il tuait d’innombrables voyageurs en Thaïlande, au Népal et en Inde dans les années 1970, les droguant et leur volant souvent leur identité.

* Spoilers à venir pour The Serpent *

Charles – du nom d’Alain – a demandé à son amante Marie-Andrée Leclerc et à son copain Ajay Chowdhury de l’aider dans ses crimes.

Cependant, le diplomate néerlandais Herman Knippenberg a été sur leur cas et dans l’épisode de ce soir, il a réussi à faire arrêter le trio avec les preuves qu’il avait accumulées jusqu’à présent.

Charles a été interpellé, essayant de se faire passer pour un citoyen américain sur un passeport qu’il avait volé à l’une de ses victimes à Hong Kong.

Bien qu’il ait découvert que l’homme qu’il prétendait être avait survécu à l’attaque de Hong Kong, la police et Herman ont continué à frapper les murs de briques.

Ils ont reçu un coup supplémentaire lorsqu’ils ont finalement ouvert le coffre-fort du tueur, dans l’espoir de trouver les passeports de toutes ses victimes, pour le trouver vide.

C’est parce que Charles avait une longueur d’avance sur eux, ayant rangé toutes les preuves incriminantes dans une mallette rouge et demandant à une femme locale dont il prétendait être amoureux de la garder en sécurité chez elle pour lui.

Les choses sont allées de mal en pis pour Herman, lorsqu’un policier corrompu a laissé le trio partir quand ses collègues ont tourné le dos.

Charles se rend aussitôt chez ses amants pour récupérer sa mallette avant de l’abandonner et de sauter dans un taxi pour retrouver Marie-Andrée, partageant un baiser avant de partir, Charles lui disant: «Voici le futur».

Les téléspectateurs ont été saisis par la série, avec une écriture: « Alors oui, #theserpent est parfaitement incroyablement brillant. »

Un second ajouta: « Late to #TheSerpent superbe gestion du suspense, me mettant v mal à l’aise, bravo. »

Un troisième a tweeté: « #TheSerpent est sensationnel. Brillamment construit, écrit et réalisé. L’ensemble du casting est incroyable mais Tahar Rahim et, en particulier, Jenna Coleman sont incroyables. »

Le Serpent continue le dimanche 31 janvier à 21 heures sur BBC One, avec tous les épisodes disponibles à regarder sur BBC iPlayer.