Le serpent géant rampe vers le duo mère-enfant ; Que s’est-il passé ensuite

Vous voudrez peut-être éviter de regarder cette vidéo si des bestioles effrayantes vous mettent mal à l’aise. Dans le clip, on peut voir un serpent géant ramper sur une mère et son enfant. Ils étaient complètement inconscients alors que le serpent monstrueux se rapprochait d’eux. La vidéo a été téléchargée par le compte Instagram de Snake Videos. Plus de 22 millions de personnes l’ont visionné jusqu’à présent.

Dans le clip désormais viral, on peut voir un gros serpent se diriger vers eux depuis l’entrée de la maison. La mère a d’abord été vue allongée avec le bébé dans le hamac. Au bout d’un certain temps, elle se lève et s’assied à côté du bébé, tout en poussant le hamac. Elle ne remarque le serpent qu’à quelques centimètres de lui. Elle panique alors et prend son bébé dans ses bras.

Après avoir regardé cette vidéo, les internautes ont été choqués. Peu d’utilisateurs ont remarqué le serpent la première fois. “Je pense que j’ai regardé la vidéo dix fois avant de remarquer le serpent, car je me concentrais tellement sur le bébé. Le nourrisson respirait-il et que se passait-il d’autre ? Je décéderais tout de suite”, a fait remarquer un utilisateur. Un autre a écrit “Au début, je pensais qu’elle dormait sur son bébé. Il m’a fallu 4 minutes pour comprendre pourquoi elle a mis du temps à réagir de cette façon.”

Un incident similaire s’est produit il y a quelque temps, et cette vidéo est également devenue virale. Dans le clip, un serpent noir est entré dans la maison et a soudainement disparu. Mais les membres de la famille ont eu de la chance de l’attraper à la fin.

