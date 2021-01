THE Serpent a fait vibrer les fans depuis son arrivée sur BBC One.

Le drame effrayant, mettant en vedette Jenna Coleman et Tahar Rahim, raconte la sombre histoire meurtrière du tueur en série Charles Sobhraj.

De quoi parle The Serpent?

Le Serpent raconte l’histoire remarquable de la façon dont l’escroc et meurtrier Charles Sobhraj (Tahar Rahim) a été traduit en justice.

Se faisant passer pour un marchand de pierres précieuses, Sobhraj et sa petite amie Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) ont parcouru la Thaïlande, le Népal et l’Inde en 1975 et 1976, se livrant à une série de crimes et devenant les principaux suspects d’une série de meurtres de jeunes voyageurs occidentaux. .

Alors que Sobhraj s’échappe à plusieurs reprises de l’emprise des autorités du monde entier, Herman Knippenberg (Billy Howle), un jeune diplomate à l’ambassade des Pays-Bas à Bangkok, entre involontairement dans son réseau complexe de criminalité.

Knippenberg déclenche une chaîne d’événements extraordinaire qui verra Sobhraj devenir l’homme le plus recherché d’Interpol, avec des mandats d’arrêt sur plusieurs continents.

Le Serpent est-il basé sur une histoire vraie?

La série est basée sur des événements réels.

Dans les années 1970, un tueur notoire, Charles Sobhraj, était en liberté, échappant aux autorités et aux enquêtes policières.

Le nombre exact de meurtres commis par Sobhraj est inconnu, mais on pense qu’il est au plus 24.

Il a tué des hippies et des touristes au Népal, en Inde et en Thaïlande, puis a souvent pris leur argent et leurs passeports.

Lui et sa petite amie, Marie-Andrée Leclerc, ont voyagé à travers le pays en 1975 pour commettre leurs crimes sur ce qu’on appelait le «sentier des hippies».

Qui est Charles Sobhraj?

Sobhraj est un tueur et escroc français qui se fait passer pour un marchand de pierres précieuses pour tromper ses victimes et ceux qui l’entourent.

Il a été le criminel le plus recherché d’Interpol pendant un certain temps dans les années 70, et a été traqué par le diplomate néerlandais Herman Knippenberg.

Sobhraj a été surnommé « Le Serpent » en raison de ses manières complices et de son évasion constante de la réprimande.

Il a également été surnommé le « Bikini Killer » en raison des vêtements portés par ses victimes.

Sobhraj a été noté comme ayant une forte aversion pour la culture hippie.

Aujourd’hui âgé de 76 ans, il est actuellement en prison au Népal.

Quand le Serpent sera-t-il le prochain à la télévision?

Le Serpent est diffusé tous les dimanches sur BBC One.

Vous pouvez voir le prochain épisode CE SOIR à 21h le 24 janvier 2021.

Mais si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous pouvez regarder les huit épisodes sur le iPlayer maintenant.