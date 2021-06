Le serpent camouflé laisse les utilisateurs de Facebook perplexes… pouvez-vous le repérer ?

Un serpent GLISSANT s’est parfaitement caché parmi les feuilles, le rendant impossible à voir – mais pouvez-vous le repérer ?

Le claquement ahurissant du reptile camouflé a laissé les utilisateurs de Facebook perplexes car il semble se fondre.

Les utilisateurs de Facebook sont à la recherche du serpent pantoufle. Peux tu le repérer?

Un gros plan du reptile Crédit : Jam Press

Les photos montrent un magnifique horizon forestier dépourvu de toute créature glissante.

Cependant, regardez d’un peu plus près et un serpent parfaitement camouflé peut être aperçu emmêlé dans une branche alors qu’il surplombe sa proie en dessous.

L’image a été partagée par Sunshine Coast Snake Catchers, un service professionnel de capture de serpents situé dans le Queensland, en Australie, après que le reptile a été relâché dans la nature.

Défier les fans de Facebook à un jeu hebdomadaire de « Spot the Snake Sunday », un

Un membre de l’équipe a posté l’image sur Facebook et a déclaré: « Happy Sunday Snake Spotters. »

« Une semaine très mouvementée, avec des hauts et des bas avec quelques appels de serpents fous et des occupations dans les coulisses.

« On monte haut cette semaine avec un grimpeur fou. Bonne chance et montrez-nous dans les commentaires où vous pensez que le serpent est et de quelle espèce il s’agit pour les points bonus.

Bien que des dizaines de personnes aient émis leurs suppositions en ligne, de nombreux utilisateurs de Facebook sont restés complètement perplexes.

Certains ont même rapporté qu’essayer de repérer le serpent les avait laissés se sentir «criminellement fous».

Une personne a commenté : « Je déteste ce jeu !!!! Parce que je ne trouve jamais les serpents qui me fixent sur une photo et cela me préoccupe. MDR. »

« Des centaines de serpents dans cet arbre », a insisté un autre spectateur.

Quelqu’un d’autre a ajouté : « Non, j’attendrai jusqu’à demain pour le savoir – cela me rend criminellement fou en essayant de trouver le serpent. Cela ne dit pas grand-chose pour moi si jamais je dîne juste en dessous.

« Je pense que cet arbre regorge d’une variété de serpents », a déclaré un autre spectateur.

Une personne a deviné à tort : « Cela ressemble à un visage et un corps de serpent vert. »

Cependant, plusieurs autres personnes ont deviné correctement, localisant le serpent glissant enchevêtré autour d’une branche au centre de l’image.

Un chercheur passionné a déclaré que trouver ces serpents le rendait «criminellement fou» Crédit : Jam Press

Les spectateurs pensaient que le mystérieux serpent était un serpent vert Crédit : Jam Press

Les attrapeurs de serpents ont dit que c’était un petit python de tapis côtier Crédit : Jam Press

« Oh mon Dieu, pour la première fois, je pense que je l’ai trouvé – un serpent d’arbre vert », a déclaré un utilisateur joyeux.

L’équipe a plus tard identifié le serpent comme un petit python tapis côtier – commun dans les régions.

L’équipe avait trouvé le reptile dans des toilettes publiques après un appel du conseil local de Woombye, dans le Queensland.

La bête était recroquevillée dans le toit et faisait peur aux habitants qui voulaient utiliser les installations.

L’équipe de capture de serpents l’a récupéré en toute sécurité et l’a remis dans la nature – où ils ont pris la photo de la créature insaisissable pour défier leurs partisans.