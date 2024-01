Le sergent du NYPD qui a jeté une glacière sur un suspect est accusé d’homicide involontaire

Un sergent de police qui a jeté une glacière sur un homme du Bronx en août, le faisant tomber d’une moto et le tuant, a été arrêté et accusé d’homicide involontaire, de voies de fait et d’homicide par négligence criminelle, selon la police.

Le sergent Erik Duran, 36 ans, a été suspendu sans solde quelques jours après l’épisode au cours duquel il a frappé l’homme, Eric Duprey, 30 ans, qui fuyait les agents des stupéfiants qui tentaient de l’arrêter.

Les accusations ont été déposées mardi par le bureau du procureur général de l’État de New York, qui a ouvert une enquête sur la rencontre peu après la mort de M. Duprey.

L’acte d’accusation accusait le sergent Duran d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, d’homicide par négligence criminelle et de voies de fait au premier et au deuxième degré. Le sergent Duran a été traduit en justice devant le tribunal pénal du Bronx et a plaidé non coupable des accusations, selon les archives judiciaires. Le sergent Duran a versé une caution fixée à 150 000 $.