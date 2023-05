Le sergent du comté de McHenry reçoit 30 jours sans salaire, retiré des affectations spécialisées pour accusation de conduite avec facultés affaiblies – Shaw Local

Le sergent du bureau du shérif du comté de McHenry accusé de conduite sous l’influence de l’alcool en février a été suspendu sans solde pendant 30 jours et démis de ses fonctions de spécialité à titre disciplinaire par le bureau du shérif, selon des documents obtenus par le biais d’une demande d’accès à l’information.

Selon le documents déposés au palais de justice du comté de McHenry.

Selon un Crystal Rapport de la police du lac et témoignage entendu lors d’une audience cette semaine.

Selon les informations fournies par le bureau du shérif mercredi, Patenaude a été embauché par le département à temps plein en 2000 et promu sergent-patrouilleur en 2008. Il n’a eu aucune autre mesure disciplinaire avant cet incident avec le bureau du shérif.

La lettre d’action disciplinaire à Patenaude signée par le shérif Robb Tadelman indiquait: «En raison de vos actions le 2 février 2023 où vous avez été arrêté pour conduite sous influence, une enquête interne a été menée et je vous trouve en violation des ordonnances générales suivantes du MCSO , Normes de conduite Infractions réglementaires : Conformité aux lois et règles et conduite indigne d’un employé du bureau du shérif. »

Lors d’une audience cette semaine, l’avocat de Patenaude, Pat Walsh, a soutenu que la suspension sommaire de son permis de conduire soit annulée. Walsh a soutenu que le test respiratoire n’avait pas été correctement administré et que le résultat indiquant qu’il avait une teneur en alcool de 0,192, au-dessus de la limite légale, n’était pas fiable. Le juge Michael Coppedge a rejeté la requête.

Patenaude doit comparaître vendredi pour une audience sur le statut.