Le sergent du comté de McHenry et son adjoint décédé reçoivent la médaille d’honneur – Shaw Local

Deux médailles d’honneur ont été décernées cette semaine à un sergent du shérif du comté de McHenry et à un adjoint décédé par le gouverneur JB Pritzker à Springfield.

sergent. Daniel Kramer a reçu une médaille pour avoir fait preuve de « bravoure et d’héroïsme » alors qu’il purgeait un mandat d’arrêt pour homicide qui a entraîné une fusillade mortelle entre des officiers et le suspect le 16 juin 2020 à Beach Park.

Le suspect a été tué par la police après avoir ouvert le feu sur eux. Kramer était sur les lieux avec l’adjoint du comté de Lake, Thomas Siber, qui a également reçu une médaille d’honneur.

« C’est un peu maladroit de recevoir un prix pour avoir simplement fait mon travail », a déclaré Kramer.

L’adjoint Jacob « Jake » Keltner a également été honoré après avoir été tué alors qu’il était en service alors qu’il exécutait un mandat de perquisition le 7 mars 2019 à Rockford. Kramer était également avec Keltner ce jour-là et a accepté la médaille d’honneur au nom de Keltner.

« C’était beaucoup plus important d’accepter cela au nom de Jake », a déclaré Kramer, comparant ses sentiments à l’idée de recevoir sa médaille d’honneur avec l’acceptation de celle de Keltner.

« Lorsque nous avons des hommes et des femmes qui vont au-delà de leur devoir et font preuve de ce genre de bravoure et de courage, cela illustre ce que signifie vraiment » héros « », a déclaré le shérif du comté de McHenry, Robb Tadelman. « Nous sommes très fiers du Sgt. Kramer et l’adjoint Keltner, qui nous manquent terriblement.

Le père de Keltner, Howard, a déclaré que recevoir la médaille était un honneur, bien que « c’est difficile qu’il l’ait obtenu de cette façon ».

« Kramer était avec lui ce jour-là et l’a accepté en son nom. Cela signifie quelque chose pour moi », a déclaré Howard Keltner.

Howard Keltner et Kramer ont déclaré que la médaille d’honneur ira très probablement à la femme de Jake Keltner, Becki.