Les autorités du Texas enquêtent sur la mort de Drill Sgt. Jessica Mitchell, retrouvée mortellement abattue sur une autoroute de San Antonio le jour du Nouvel An.

Des agents de police répondant à un appel d’un véhicule bloqué sur la voie rapide de l’Interstate 10 peu après 2 heures du matin, heure locale, ont trouvé une Dodge Challenger blanche avec de multiples impacts de balles sur la porte et la fenêtre du côté conducteur, a déclaré la police de San Antonio dans un communiqué.

« Les agents ont ouvert la portière du véhicule et vérifié le pouls de la victime (qui) semblait avoir été frappée plusieurs fois », a déclaré la police.

Mitchell a été transportée en ambulance à l’hôpital universitaire où elle a été déclarée morte. L’autoroute a été fermée et la scène traitée par des techniciens de scène de crime et des détectives d’homicide, a déclaré la police. L’enquête est en cours.

Joint Base San Antonio (JBSA) a publié un communiqué indiquant que la mort de Mitchell faisait également l’objet d’une enquête de la Division des enquêtes criminelles de l’armée.

Mitchell, 30 ans, était en congé de son affectation au centre médical d’excellence de l’armée sur JBSA-Fort Sam Houston. Le spécialiste dentaire a été abattu plusieurs fois, a déclaré le bureau du médecin légiste.

Jessica laisse derrière elle un fils de 10 ans, Francesca Toby, l’amie d’enfance de Jessica, a déclaré à WOAI-TV à San Antonio.

« C’était une femme magnifique et magnifique. Elle avait un fils et il est sans sa mère, et je veux juste faire mes prières à sa famille, à son fils, au père de son fils », a déclaré Toby.

Le frère de Jessica, Justice, âgé de 18 ans, a été tué par balle en 2017, selon WOAI. Le père de Jessica a déclaré à la WOAI que sa fille était un membre de l’armée de cinquième génération. Mayo Mitchell a déclaré avoir appris sa mort le jour de l’anniversaire de son propre père.

« J’ai dit à tous mes enfants, je veux que vous fassiez mieux que ce que j’ai fait », a déclaré Mayo Mitchell. «Elle voulait être la meilleure possible dans sa carrière militaire. Mais cela a été écourté.

Le major général Dennis LeMaster, le commandant de Mitchell, a déclaré qu’il était « dévasté par la perte tragique » de Mitchell.

« Nos sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis », a déclaré Le Master. «Nous nous efforçons de soutenir la famille du sergent de forage Mitchell ainsi que ses soldats pendant cette période extrêmement difficile.