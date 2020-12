ROCKFORD, Illinois – Un sergent de l’armée basé en Floride a été accusé de meurtre après une fusillade dans un complexe de bowling qui a fait trois morts et trois blessés, ont annoncé dimanche les autorités.

Duke Webb, 37 ans, était détenu sans caution dans la prison du comté de Winnebago pour trois chefs chacun de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre au premier degré lors de l’attaque de samedi. Sa première comparution devant le tribunal était prévue pour lundi.

« Nous pensons que c’était un acte complètement aléatoire », a déclaré dimanche le chef de la police Dan O’Shea. « Il n’y a pas de rencontre préalable ni aucune sorte de relation entre le suspect et l’une quelconque des victimes dans cette affaire. »

La tragédie s’ajoute à ce qui a été l’année la plus meurtrière jamais enregistrée pour cette ville de 150 000 habitants, à 90 miles à l’ouest de Chicago. Les meurtres de samedi ont marqué 35 homicides cette année, le plus fort de toute année sur des records remontant à 1965. Le deuxième total le plus élevé était de 31, enregistré en 1996.

Les problèmes de Rockford sont un thème récurrent à travers le pays. Plus de 41 500 personnes sont mortes des suites de la violence armée cette année dans tout le pays, ce qui est un record, selon le groupe indépendant de collecte de données et de recherche Gun Violence Archive.

Villes à travers l’Amérique – y compris Milwaukee; Indianapolis; Cincinnati et Columbus, Ohio; Greensboro, Caroline du Nord; Kansas City, Missouri; Louisville, Kentucky; et Trenton, New Jersey – ont déjà dépassé leurs records historiques d’homicides cette année. D’autres, comme Philadelphie et Fort Worth, au Texas, voient leur nombre le plus élevé depuis des décennies.

«Ils ne sont pas oubliés»: L’autre épidémie américaine a tué 41000 personnes cette année

Le maire Tom McNamara a déclaré que les yeux de la nation sont rivés sur sa ville et que ses habitants doivent montrer comment ils «réagissent à un incident comme celui-ci, comme un Rockford, se soutenant et se rassemblant».

«Ce type de violence dans la ville de Rockford doit cesser», a déclaré McNamara. « Ce type de violence dans tout notre pays doit cesser. »

Webb, un résident de la Floride, a été placé en garde à vue quelques minutes après l’arrivée des agents sur les lieux. Il avait tenté de dissimuler son identité et de cacher deux armes qui avaient été récupérées sur les lieux, a déclaré O’Shea. Aucun officier n’a tiré avec ses armes lors de la mise en garde à vue de Webb, a déclaré O’Shea.

L’armée a déclaré que Webb était un sergent adjoint des opérations et du renseignement des forces spéciales affecté au Camp Bull Simons, à la base aérienne d’Eglin, en Floride. Il a rejoint l’armée en 2008 et était en congé samedi.

«Nous sommes choqués et attristés d’apprendre ce tragique événement», a déclaré le colonel John W. Sannes, commandant du 7e Groupe des forces spéciales. « Nos pensées et nos prières accompagnent les familles des personnes tuées et blessées. »

Don Carter Lanes comprend la ruelle, un bar et un site de paris hors piste. La piste de bowling et le niveau inférieur du complexe ont été fermés en raison de la réglementation COVID-19, mais un bar à l’étage fonctionnait dans le respect d’environ 20 à 25 personnes, a déclaré O’Shea.

« Les deux victimes adolescentes ramassaient de la nourriture. C’est aussi un établissement de reportage », a déclaré O’Shea. « Ils n’étaient pas dans le bar. »

O’Shea a déclaré que des coups de feu avaient été tirés à l’intérieur et à l’extérieur du complexe. La plupart de l’incident a été capturé par vidéo de surveillance à l’intérieur de l’entreprise, a-t-il déclaré.

Webb est accusé d’avoir tué trois hommes âgés de 73, 65 et 69 ans. Il est également accusé d’avoir tiré et blessé un garçon de 14 ans, qui a été touché au visage et transporté par avion dans un hôpital de Madison, un jeune de 16 ans. vieille fille et un homme de 62 ans, qui est dans un état critique après avoir subi une intervention chirurgicale suite à la fusillade.

