Le sergent de l’armée qui a tué par balle un manifestant du BLM au Texas condamné à 25 ans

AUSTIN, Texas (AP) – Un sergent de l’armée américaine a été condamné mercredi à 25 ans de prison pour avoir tué par balle un homme armé lors d’une manifestation Black Lives Matter au Texas, même après que le gouverneur républicain de l’État a déclaré qu’il voulait pardonner à l’homme.

Daniel Perry, 36 ans, a été reconnu coupable de meurtre en avril pour avoir tué Garrett Foster, 28 ans, lors de la manifestation du centre-ville d’Austin en juillet 2020.

« Après trois longues années, nous obtenons enfin justice pour Garrett », a déclaré sa mère, Sheila Foster, au tribunal.

« M. Perry, je prie Dieu qu’un jour, il se débarrasse de toute cette haine qui est dans ton cœur », a-t-elle déclaré.

L’avocat de Perry, Clinton Broden, a déclaré dans un communiqué après la condamnation que son client ferait appel. Il a qualifié la condamnation de Perry de « poursuite politique » et a déclaré que l’équipe de défense « coopérerait pleinement au processus de grâce ».

La condamnation de Perry a provoqué l’indignation d’éminents conservateurs, et le gouverneur Greg Abbott a déclaré qu’il signerait une grâce une fois qu’une recommandation du Texas Board of Pardons and Paroles – empilée avec des personnes nommées par Abbott – arriverait sur son bureau.

Le conseil examine le cas de Perry sur ordre du gouverneur, mais on ne sait pas quand il prendra une décision.

Le juge de district Clifford Brown a fait une déclaration lors de la détermination de la peine qui n’abordait pas directement la grâce potentielle. Mais il a insisté sur le fait que Perry avait eu un « procès équitable et impartial » et que la décision du jury « mérite notre honneur et mérite d’être respectée ».

Le processus de grâce est un contrôle précieux sur le système judiciaire, a déclaré Broden mercredi. «Ceux qui prétendent que l’intention exprimée par le gouverneur Abbott est basée sur la politique choisissent simplement d’ignorer le fait que ce ne sont que les machinations politiques d’un procureur de district voyou qui ont conduit le Sgt. La poursuite de Perry en première instance.

Perry était stationné à Fort Hood, à environ 110 kilomètres au nord d’Austin, lorsque la fusillade s’est produite. Il venait de déposer un client de covoiturage et tournait dans une rue remplie de manifestants.

Perry a déclaré qu’il essayait de dépasser la foule et a tiré avec son pistolet lorsque Foster a pointé un fusil sur lui. Des témoins ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu Foster lever son arme et les procureurs ont fait valoir que Perry aurait pu partir sans tirer.

Perry a déclaré qu’il avait agi en état de légitime défense. Ses avocats ont demandé au juge de tenir compte de sa carrière militaire de plus d’une décennie et de prononcer une peine ne dépassant pas 10 ans. Il a été classé en « détention civile » et attend sa séparation de l’armée, a déclaré le porte-parole de l’armée, Bryce Dubee.

Le procureur Guillermo Gonzalez avait exhorté Brown à prononcer une peine d’au moins 25 ans. La fourchette de peines pour la condamnation pour meurtre est de cinq ans à la prison à vie.

« Cet homme est un pistolet chargé, prêt à exploser à toute menace perçue », a déclaré Gonzalez. « Il va recommencer. »

Mardi, les procureurs ont déposé en preuve des dizaines de textes et de publications sur les réseaux sociaux que Perry a écrits, partagés ou aimés, y compris des images scandaleusement racistes. Ils avaient été exclus du procès de Perry, mais ont été rendus publics après sa condamnation et autorisés à entrer dans la phase de détermination de la peine par Brown.

Perry, qui est blanc, travaillait comme chauffeur de covoiturage dans le centre-ville d’Austin le 25 juillet 2020, lorsqu’il a tiré et tué Foster, un vétéran de l’armée de l’air. Foster, qui était également blanc, portait légalement un fusil AK-47 alors qu’il participait à la manifestation contre les meurtres par la police et l’injustice raciale, à la suite du meurtre de George Floyd, un homme noir, par un policier blanc de Minneapolis.

Parmi les déclarations de Perry présentées mardi, il a écrit sur Facebook un mois avant le tournage : « C’est officiel, je suis raciste parce que je ne suis pas d’accord avec les gens qui agissent comme des animaux au zoo. »

Floyd a été tué le 25 mai 2020. Quelques jours plus tard, alors que des manifestations éclataient, Perry a envoyé un SMS à une connaissance : « Je pourrais aller à Dallas pour tirer sur des pillards.

L’avocat de Perry, Douglas O’Connell, a fait valoir que les textes et les messages avaient été présentés par les procureurs hors de leur contexte et que Perry avait droit à la liberté d’expression.

« Certains de ces messages sur les réseaux sociaux sont franchement répugnants », a déclaré O’Connell, tout en classant d’autres comme « humour noir ».

Foster était avec sa petite amie, Whitney Mitchell, qui est noire et utilise un fauteuil roulant, lorsque Perry l’a abattu.

« Les vies noires comptaient pour Garrett », a déclaré sa mère à la salle d’audience mercredi. « L’amour de sa vie était une femme noire. »

Jim Vertuno, Associated Press