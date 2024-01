Le sergent de la police de New York qui a lancé une glacière en plastique sur un motocycliste en fuite est accusé de sa mort.

Un sergent de police de la ville de New York qui a lancé une glacière en plastique sur un homme fuyant les policiers à moto – provoquant un accident qui a tué le motard – a été accusé d’homicide involontaire, d’homicide par négligence criminelle et de voies de fait.

NEW YORK — Un sergent de la police de la ville de New York qui a lancé une glacière en plastique sur un homme fuyant les policiers à moto, provoquant un accident qui a tué le motard, a été accusé d’homicide involontaire, d’homicide par négligence criminelle et de voies de fait.

Erik Duran a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation mardi dans le Bronx et a payé sa caution, fixée à 150 000 $. Des dizaines de policiers sont venus au tribunal pour lui apporter leur soutien.

Duran, 37 ans, a été suspendu peu de temps après le décès d’Eric Duprey et a ensuite été placé en service modifié.

L’acte d’accusation a été annoncé par le bureau du procureur général de l’État, Letitia James, qui enquête sur tous les décès causés par des policiers.

Duprey, 30 ans, a été déclaré mort quelques minutes après avoir été heurté sur un trottoir du Bronx en août dernier. La police a déclaré que Duprey avait tenté de s’enfuir sur la moto d’un ami après avoir été surpris en train de vendre de la drogue à un policier infiltré. La mère de Duprey, Gretchen Soto, a contesté cette version, affirmant que son fils ne vendait pas de drogue à l’époque et qu’il était en appel vidéo avec elle peu de temps avant sa mort.

Duran se tenait sur le trottoir dans le cadre de l’opération « d’achat et de destruction » menée par l’unité des stupéfiants du Bronx.

Une vidéo de surveillance montrait Duprey conduisant la moto sur un trottoir en direction d’un groupe de personnes, dont le sergent, qui n’était pas en uniforme. Alors qu’il s’approchait, la vidéo montre Duran ramasser la glacière rouge et la jeter. Duprey est heurté, perd le contrôle et est projeté vers un arbre alors que la moto vire dans la rue. La moto s’écrase contre une barricade métallique avant de s’immobiliser contre une voiture garée.

Après la mise en accusation, un avocat de Duran a déclaré que Duprey conduisait une moto à 40 mph (64 km/h) sur un trottoir bondé, mettant les passants et les agents en grave danger.

“Le sergent Duran a pris une décision en une fraction de seconde pour éviter des blessures graves ou la mort de ces citoyens et officiers”, a déclaré l’avocat John D’Alessandro. “Cet acte d’accusation envoie un message clair à la société et à tous les agents chargés de l’application des lois dans cet État : dans le New York d’aujourd’hui, les rues appartiennent aux criminels.”

Duprey avait trois jeunes enfants et travaillait comme chauffeur-livreur. L’avocat Jonathan Roberts a publié une déclaration de la famille affirmant que voir Duran menotté n’était qu’une maigre consolation pour les proches qui avaient du mal à comprendre comment un “officier pouvait se comporter de manière si imprudente qu’il tuerait un jeune homme qui ne représentait aucune menace”.

Duran, un vétéran du département depuis 13 ans, a rejoint l’unité des stupéfiants du Bronx en 2022. Il a été reconnu des dizaines de fois par le département pour ce qu’il considère comme un service de police excellent et méritoire, selon une base de données du personnel de la police.

Selon le dossier disciplinaire de Duran, il y a une plainte fondée en 2022 pour abus de son autorité lors d’un contrôle, selon le Comité d’examen des plaintes civiles de la ville.

L’acte d’accusation accuse Duran d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, de voies de fait aux premier et deuxième degrés et d’homicide par négligence criminelle.

La prochaine date d’audience de Duran est le 18 avril.

Interrogé sur le cas de Duran, le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que c’était au procureur général de s’en occuper. Mais « ce n’est pas une politique que nous utilisons, celle de jeter une glacière », a noté Adams, démocrate et capitaine de police à la retraite.