Le sergent de la Force aérienne. David Livingston reçoit des funérailles militaires à Newark après l’explosion d’un silo de missiles

Tôt le matin du 19 septembre 1980, le Sgt. David L. Livingston a été grièvement blessé lors d’une explosion dans un silo de missiles près de Little Rock, en Arkansas. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital à l’arrière d’une camionnette par son supérieur, l’aviateur senior James Sandaker. À son arrivée, il a été transporté d’urgence au bloc opératoire, où les chirurgiens ont soigné ses blessures, mais à 18 heures, Livingston est décédé des suites de ses blessures. Il s’agit du seul mort parmi les 22 hommes blessés dans l’explosion.

Son corps a été ramené à Newark et le mercredi 24 septembre, des services ont eu lieu à la maison funéraire Criss Brothers. Ensuite, le cortège funèbre s’est rendu aux Newark Memorial Gardens. Les porteurs de la base aérienne Wright-Patterson à Dayton portaient le cercueil drapé du drapeau entre deux rangées de fleurs qui menaient au lieu de sépulture. David L. Livingston, décédé cinq jours après son 22e anniversaire, a été inhumé ; notre héros était à la maison.

Dans les jours et les semaines qui ont suivi l’explosion, les militaires ont été confrontés à de nombreuses questions quant à la manière dont cela avait pu se produire. Peu de réponses ont été communiquées au public.

À l’occasion du premier anniversaire de la catastrophe, l’article a été publié dans le Newark Advocate sous le titre « Missile Blast Left Scars ». L’article indiquait qu’un cratère de 250 pieds de large était encore visible sur le site. Après l’explosion, certains habitants ont déclaré avoir souffert de problèmes de santé dus aux fumées toxiques résultant de l’explosion. La valeur des propriétés locales a diminué et un maire voisin a exprimé son opinion selon laquelle l’armée de l’air n’avait pas été honnête à propos de l’explosion en disant : « Qui avons-nous pour nous protéger de l’armée de l’air ? Cependant, l’histoire la plus mémorable de l’article est celle du Sgt. Jeff Kennedy, qui avait accompagné David dans le silo : « J’aimerais que nous puissions aller du 18 (septembre) au 20. C’est quelque chose que tu veux oublier. Vous ne voulez pas vous asseoir et boire une bière dessus. C’est comme si c’était un vrai, très mauvais cauchemar.

Le 22 mai 1981, une cérémonie a eu lieu à la Little Rock AFB. Le secrétaire de l’Air Force, George V. Orr, a remis la Médaille de l’Airman pour bravoure à sept survivants de l’explosion. Il a également remis à titre posthume une médaille Airman à David Livingston. Puis, en avril 2015, le nom de David a été inscrit sur le High Flight Memorial dans Heritage Park, à Little Rock AFB.

Le prochain honneur qui sera décerné à sa mémoire aura lieu le 26 octobre 2024, à Buellton, en Californie, lorsque Livingston sera intronisé au Temple de la renommée des missiles de l’Air Force. Il est l’un des 19 autres membres de la classe inaugurale.

Si Livingston n’avait pas été tué, il aurait 47 ans, mais il en aura toujours 22. Une vie écourtée au service de son pays et de nous. Nous devons à David et à sa famille de raconter son histoire à nos enfants et aux enfants de nos enfants afin que le comté de Licking n’oublie jamais son sacrifice.

