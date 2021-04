Un sergent de DRILL qui a attaqué un homme noir marchant dans son quartier de Caroline du Sud s’est enfui après que les manifestants de Black Lives Matter se soient rassemblés devant son domicile.

Le sergent de l’armée Johnathan Pentland, 42 ans, a été vu dans une vidéo quittant sa maison familiale dans le comté de Richland jeudi matin.

Pentland travaille depuis 2019 en tant qu’instructeur de forage à Fort Jackson, une base de l’armée américaine située en Caroline du Sud. Crédit: Twitter / Rye Martinez

Pentland n’a pas été relocalisé mais le département du shérif du comté de Richland ne sait pas où il se trouve, a déclaré vendredi un porte-parole du département au Daily Mail.

Jeudi, il a été suspendu de ses fonctions d’instructeur après avoir été filmé en train de réprimander et «d’agresser» un homme noir dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo virale, le soldat va continuellement aux pieds avec la victime noire, identifiée uniquement comme Deandre, après l’avoir accusé de «traîner» et de «harceler le quartier».

Le clip de trois minutes, qui a été partagé des milliers de fois, montre Pentland carré à Deandre avant de le bousculer violemment.

Pentland n’a pas été arrêté le jour de l’incident, mais une enquête est en cours alors que le ministère américain de la Justice examine l’attaque. Crédit: AP

Il a été accusé d’agression au troisième degré et de batterie après que l’incident dans une communauté fermée ait été enregistré et publié sur Facebook lundi, et a incité la manifestation BLM devant son domicile.

Fort Jackson, où Pentland est stationné, a ensuite publié une déclaration disant qu’il serait suspendu jusqu’à ce que l’accusation d’agression du ministère de la Justice aboutisse jeudi.

« La conduite des soldats pendant et en dehors du service doit être exemplaire pour conserver la confiance de nos communautés et de notre nation », indique le communiqué.

Des manifestants du BLM sont descendus au domicile de Pentland pour exiger des réponses concernant l’altercation Crédit: WFMZ TV

S’il est reconnu coupable, Pentland encourra jusqu’à 30 jours de prison et sera sanctionné d’une amende de 500 $.

Pendant ce temps, les manifestants du BLM sont descendus au domicile de Pentland pour exiger des réponses concernant l’altercation.

«Je suis dans votre cour, mon frère, je suis sur votre territoire en ce moment», une femme rugit à l’extérieur d’une propriété considérée comme sa maison.

« Allez! Nous voulons vous parler, nous voulons simplement parler – nous voulons comprendre certaines choses. «

« Quoi [are] vous allez faire – vous [are] tu vas rester ici tous les soirs? «

Cassie Pentland peut également être entendue crier l’homme dans le clip, le qualifiant d ‘ »agresseur », avant de lui dire plus tard: « Vous agissez comme un enfant. Passez à autre chose » Crédit: Facebook

Dans les images des médias sociaux, les manifestants ont crié: «Pas de justice, pas de paix».

Dans la vidéo virale documentant l’attaque raciste contre Deandre, Pentland devenait de plus en plus en colère en disant que l’homme ne vit pas dans le quartier alors que la victime expliquait qu’il vit également dans la région: « Je suis sur le point de vous faire quelque chose, vous feriez mieux commencez à marcher, »ragea-t-il.

«Vous êtes dans le mauvais quartier, putain de mère», dit Pentland. « Je ne joue pas avec toi.… Je suis sur le point de te montrer ce que je peux faire. »

Deandra dit à Pentland « Vous sentez ivre … vous êtes ivre, » dit Deandre alors que Pentland se penche sur lui.

«Je ne harcèle personne, je me promène dans le quartier. J’habite ici», poursuit la victime dans la vidéo.

Les autorités ont initialement remis à Pentland une citation pour blessure malveillante à la propriété pour avoir giflé le téléphone de l’homme de la main et l’avoir brisé Crédit: Facebook

Sa femme, Cassie Pentland, peut également être entendue crier l’homme dans le clip, le qualifiant de «agresseur», avant de lui dire plus tard: «Vous agissez comme un enfant. Passez à autre chose».

Alors que Deandre se retourne pour lui parler, Pentland charge sur lui, le poussant agressivement le voyant presque toucher le sol.

« Tu ferais mieux de t’en aller. Tu parles à ma femme en ce moment », prévient le soldat.

« Regarde ça, tu peux t’éloigner ou je vais emporter tes a * s. »

Selon les rapports, les autorités ont initialement remis à Pentland une citation pour blessure malveillante à la propriété pour avoir giflé le téléphone de l’homme de sa main et l’avoir brisé.

Le shérif Leon Lott a déclaré que les incidents dans lesquels la victime du sergent avait été impliquée ne justifiaient pas ce qui s’était passé dans la vidéo virale, notant: « Aucun d’entre eux n’a justifié l’agression qui s’est produite. »

Les manifestants du BLM se sont rassemblés devant la maison de Pentland pour exiger des réponses sur son altercation avec l’homme noir Crédit: WFMZ TV