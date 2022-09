Le septième tour du match de Premier League reporté en signe de respect envers Queen

La septième semaine de match de la Premier League anglaise sera reportée en signe de respect envers Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Les clubs de Premier League ont rendu hommage à la défunte reine pour honorer sa vie extraordinaire et ses contributions à la nation et au royaume et ont décidé que la série de matches de ce week-end, y compris le coup d’envoi de lundi soir, serait reportée.

En signe de respect envers Sa Majesté la reine Elizabeth II, le tour de match de Premier League de ce week-end sera reporté.

La reine Elizabeth est décédée à l’âge de 96 ans au Balmoral après sept décennies sur le trône.

“C’est une période extrêmement triste non seulement pour la nation mais aussi pour les millions de personnes à travers le monde qui l’admiraient”, a déclaré le directeur général de la Premier League, Richard Masters, “et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent son décès.”

La fraternité sportive a rendu hommage au monarque, qui a vu 15 premiers ministres prendre en charge le Royaume-Uni, alors que la Premier League devient le dernier organisme sportif à appuyer sur le bouton pause de leurs événements pour honorer la reine.

La Ligue anglaise de football, les trois divisions en dessous de la Premier League, a également annulé ses matchs prévus pour le week-end.

Le gouvernement britannique a déclaré que c’était à la discrétion des organisations sportives individuelles si les matches avaient lieu après la mort de la reine jeudi.

Le sport britannique a essentiellement fermé vendredi mais pourrait être opérationnel d’ici samedi.

La Premier League a déclaré que d’autres mises à jour concernant ses matches pendant la période de deuil, qui a commencé en Grande-Bretagne, seront fournies “en temps voulu”.

Les organisations doivent peser des facteurs tels que la tenue de matches consommerait ou non des ressources policières, le désir des diffuseurs et l’humeur du public.

Il y a peu de place dans le calendrier de ce La saison affectée par la Coupe du monde s’adaptera aux matches reportés.

Le gouvernement a déclaré que les organisations sportives “pourraient envisager d’annuler ou de reporter des événements ou cl choisir des lieux le jour des funérailles d’État. »

La date des funérailles d’État n’a pas été fixée.

