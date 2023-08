Le septième mois de juillet le plus humide jamais enregistré ne sauvera pas l’Illinois de la sécheresse – Shaw Local

Après un mois de juin exceptionnellement sec, la région de Chicago a connu le septième mois de juillet le plus humide depuis 1871.

La station météorologique officielle d’O’Hare a enregistré 7,61 pouces de pluie, soit près de 4 pouces au-dessus des précipitations moyennes historiques de Chicago pour le mois, qui sont de 3,58 pouces. Les précipitations indispensables sont survenues après l’un des printemps les plus secs jamais enregistrés dans l’État, mais davantage d’averses seront nécessaires pour sortir l’Illinois de la sécheresse.

Selon le National Weather Service, le plus de pluie jamais tombée à O’Hare en juillet a eu lieu en 2011, lorsque la station météo a enregistré 11,15 pouces. Pendant ce temps, la station météo Midway a enregistré un remarquable 11,28 pouces en juillet, le plus à la station depuis 1928.

En revanche, avril, mai et juin ont été parmi les plus secs jamais enregistrés dans l’État, jetant les bases de la sécheresse de l’État. Alors que les pluies dans les comtés de Cook, DuPage et Kane ont contribué à atténuer la classification de sécheresse « grave » dans la plupart de ces régions, les comtés sont toujours dans des conditions de sécheresse « modérée » ou « anormalement sèches ».

Selon le US Drought Monitor, les comtés de Lake et McHenry restent engloutis dans la cote de sécheresse «sévère», ainsi que des parties du centre-ouest et du sud-ouest de l’Illinois. Au 25 juillet, plus des deux tiers de l’État subissaient au moins une sécheresse modérée et 14 % de l’Illinois connaissaient une sécheresse sévère.

La cote «sévère» signifie généralement que le risque d’incendie est accru, que les niveaux des cours d’eau et des étangs sont bas, que la conservation de l’eau est encouragée et que les cultures risquent de baisser les rendements à l’automne.

La récupération après la sécheresse est délicate, et malgré un mois de juillet globalement humide, les précipitations ont été « inégales et incohérentes » dans tout l’État, selon le dernier rapport sur la sécheresse du climatologue de l’État.

«Les zones qui ont capté plus de 2 à 3 pouces de pluie depuis le début du mois de juillet ont connu une amélioration spectaculaire des conditions du sol, des cultures et des cours d’eau. Cependant, certaines parties de l’État ont continué à manquer en grande partie de pluies bénéfiques, créant un patchwork de nantis et de démunis », a écrit le climatologue de l’État Trent Ford dans le rapport. « Pour aller de l’avant, nous aurons besoin de précipitations constantes, proches de la normale jusqu’en août, pour vraiment commencer à améliorer les conditions de sécheresse et éviter les pires impacts sur l’agriculture, l’écologie et l’hydrologie. »

Les prévisions de précipitations jusqu’à la mi-août penchent « au-dessus de la normale », tandis que les prévisions mensuelles de précipitations indiquent que la région de Chicago a des chances égales d’obtenir des précipitations supérieures ou inférieures à la normale.

• Jenny Whidden est une rédactrice sur le changement climatique et l'environnement qui travaille avec le Daily Herald dans le cadre d'un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature.

https://www.dailyherald.com/news/20230801/the-seventh-wettest-july-on-record-wont-save-illinois-from-drought