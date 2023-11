Le séparatiste catalan Puigdemont ébranle encore une fois la politique espagnole

Joan est une correspondante basée à Barcelone qui couvre des sujets politiques, économiques et sociaux, tels que la migration et la transition verte de l’industrie automobile, et mène également des enquêtes. Avec plus de 15 ans d’expérience, Joan a travaillé auparavant comme correspondante à Washington pour le principal journal espagnol EL PAÍS, couvrant de près les administrations Obama et Trump, les campagnes électorales et l’actualité majeure ; dans les journaux espagnols Ara et Público à Madrid, ainsi qu’à l’agence de presse EFE à Buenos Aires et Barcelone. Il est diplômé en journalisme de l’Université autonome de Barcelone, avec notamment un programme d’échange à Amsterdam et à New York, et titulaire d’un diplôme de direction d’entreprise de l’IESE Business School.