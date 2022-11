Le sentiment des constructeurs de maisons tombe à son plus bas niveau en dix ans

Le sentiment des constructeurs de maisons sur le marché des maisons unifamiliales est tombé à son plus bas niveau en dix ans en novembre, alors que les constructeurs continuent de lutter contre la hausse des coûts de main-d’œuvre et des matériaux et la baisse de la demande des acheteurs de maisons.

Un indice de sentiment mensuel de la National Association of Home Builders a chuté de 5 points d’octobre à 33. Il s’agit de la onzième baisse mensuelle consécutive et du niveau le plus bas depuis juin 2012, à l’exception d’une très brève baisse au début du Covid-19. pandémie qui a été suivie d’un fort rebond.

Il y a un an, le sentiment des constructeurs était de 83.

Sur les trois composantes de l’indice, les conditions de vente actuelles ont chuté de 6 points à 39 et les attentes de vente pour les six prochains mois ont chuté de 4 points à 31. Le trafic des acheteurs a chuté de 5 points à 20.

“La hausse des taux d’intérêt a considérablement affaibli la demande de logements neufs, car le trafic d’acheteurs se fait de plus en plus rare”, a déclaré le président de la NAHB, Jerry Konter, constructeur et promoteur immobilier de Savannah, en Géorgie.

Face à des taux hypothécaires qui sont plus du double de ce qu’ils étaient en début d’année, les constructeurs doivent proposer de meilleures offres aux acheteurs potentiels. La NAHB a déclaré que 59% des constructeurs ont déclaré utiliser des incitations, une augmentation significative de septembre à novembre.

En novembre, 25 % des constructeurs ont déclaré payer des points pour les acheteurs, contre 13 % en septembre. Les rachats de taux hypothécaires sont passés de 19 % à 27 % au cours de la même période.

De plus, 37 % des constructeurs ont réduit leurs prix en novembre, contre 26 % en septembre, avec un prix moyen de réduction de 6 %. Cependant, les réductions de prix ne représentent qu’environ la moitié de ce que les constructeurs ont proposé en 2008 pendant le krach immobilier et la Grande Récession.

“Même si les prix des maisons se modèrent, les coûts de construction, la main-d’œuvre et les matériaux – en particulier pour le béton – n’ont pas encore suivi”, a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB.

Au niveau régional, sur une moyenne mobile de trois mois, le sentiment des constructeurs dans le Nord-Est a chuté de 6 points à 41. Dans le Midwest, il a glissé de 2 points à 38. Dans le Sud, il a chuté de 7 points à 42 et a diminué de 5 points à 29 dans le Ouest.