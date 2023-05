Le sentiment des constructeurs de maisons en mai sort du territoire négatif

Les constructeurs de maisons sont fortement stimulés par le manque de maisons existantes à vendre, et cela semble l’emporter sur certains des défis auxquels ils sont confrontés sur les marchés financiers.

La confiance des constructeurs dans le marché des maisons unifamiliales nouvellement construites a augmenté de 5 points en mai pour atteindre 50, selon l’indice National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo Housing Market Index (HMI). C’est le cinquième mois consécutif de gains et la première lecture du sentiment des constructeurs depuis juillet qui n’était pas négative, ce qui serait une lecture inférieure à 50. Le sentiment s’élevait à 69 en mai de l’année dernière.

« La construction de maisons neuves joue un rôle accru sur le marché parce que de nombreux propriétaires de maisons avec des prêts bien inférieurs aux taux hypothécaires actuels choisissent de rester sur place, ce qui maintient l’offre de maisons existantes à un niveau très bas », a déclaré la présidente de la NAHB, Alicia. Huey, un constructeur de maisons de Birmingham, Alabama, dans un communiqué.

Huey a noté que les constructeurs continuent de faire face à des défis pour répondre à la demande croissante. Alors que le prix du bois est en baisse depuis mars, il y a toujours des pénuries d’approvisionnement en matériaux de construction ainsi que des conditions de crédit plus strictes pour le développement immobilier résidentiel et la construction en raison de la récente crise bancaire et de la hausse des taux d’intérêt.

Sur les trois composantes de l’indice, les conditions de vente actuelles ont augmenté de 5 points à 56, les attentes de vente au cours des six prochains mois ont augmenté de 7 points à 57 et le trafic des acheteurs a augmenté de 2 points à 33.

Les constructeurs profitent d’un marché de l’existant très maigre. Les nouvelles inscriptions en avril ont diminué de près de 22 % d’une année sur l’autre, selon Realtor.com. Les taux hypothécaires ayant maintenant doublé par rapport à il y a un an et demi, certains vendeurs potentiels pourraient être réticents à échanger contre une autre maison à un taux plus élevé.

« En mars, 33 % des maisons mises en vente étaient des maisons neuves à divers stades de construction. Cette part de 2000 à 2019 était de 12,7 % en moyenne. Avec un stock de logements disponibles limité, la nouvelle construction continuera d’être une part importante des acheteurs potentiels. ‘ recherche dans les trimestres à venir », a déclaré Robert Dietz, économiste en chef de la NAHB.

Les constructeurs de maisons ont également attiré plus d’acheteurs en offrant des incitatifs, comme la baisse des taux hypothécaires. Ceux-ci, cependant, semblent s’essouffler et la demande augmente.

La part des constructeurs réduisant les prix des maisons est tombée à 27 % en mai, contre 30 % en avril, 31 % en février et mars et 36 % en novembre dernier. Alors qu’un peu plus de la moitié des constructeurs offrent encore un certain type d’incitation à la vente, la part est en baisse par rapport aux 62 % de décembre dernier.

Au niveau régional, sur une moyenne mobile de trois mois, le sentiment des constructeurs dans le nord-est est resté inchangé à 45. Le sentiment dans le Midwest a augmenté de 2 points pour atteindre 39. Dans le sud, il a augmenté de 3 points pour atteindre 52, et dans l’ouest, il a augmenté de 3 points pour atteindre 39. 41.