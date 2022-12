Le sentiment des constructeurs de maisons chute à nouveau, mais le fond est peut-être proche

Les constructeurs de maisons étaient moins confiants quant à leur entreprise en décembre, mais ils commencent à voir des pousses vertes potentielles.

Le sentiment des constructeurs sur le marché du logement unifamilial a chuté de 2 points à 31 en décembre selon l’indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo. Tout ce qui est inférieur à 50 est considéré comme négatif.

Il s’agit du 12e mois consécutif de baisse et de la lecture la plus basse depuis la mi-2012, à l’exception d’une très brève baisse au début de la pandémie de Covid. L’indice s’élevait à 84 en décembre de l’année dernière.

“La doublure argentée de ce rapport HMI est qu’il s’agit de la plus petite baisse de l’indice au cours des six derniers mois, ce qui indique que nous approchons peut-être du bas du cycle du sentiment des constructeurs”, a déclaré l’économiste en chef de la NAHB, Robert Dietz. “Les taux hypothécaires sont passés de plus de 7% ces dernières semaines à environ 6,3% aujourd’hui, et pour la première fois depuis avril, les constructeurs ont enregistré une augmentation des attentes de ventes futures.”

Sur les trois composantes de l’indice, les conditions de vente actuelles ont chuté de 3 points à 36, le trafic des acheteurs est resté inchangé à 20, mais les attentes de vente au cours des six prochains mois ont augmenté de 4 points à 35.

Au niveau régional, le sentiment était le plus fort dans le nord-est et le plus faible dans l’ouest, où les prix sont les plus élevés.

La NAHB continue de blâmer les taux hypothécaires élevés qui, malgré la récente baisse, sont encore environ le double de ce qu’ils étaient il y a un an. Cela a fait chuter l’abordabilité.